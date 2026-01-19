الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السيتي يعزز دفاعه بالتعاقد مع جيهي

السيتي يعزز دفاعه بالتعاقد مع جيهي
19 يناير 2026 20:09

مانشستر(رويترز)
تعاقد مانشستر سيتي مع قلب الدفاع الإنجليزي مارك جيهي قادماً من كريستال بالاس بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف، وفقاً ​لما أعلنه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم اليوم، في إطار ​سعيه لتقليص الفارق ⁠مع ‌المتصدر أرسنال في سباق اللقب.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ⁠قيمة انتقال اللاعب الدولي البالغ من ⁠العمر 25 عاماً، والذي كان يتبقى في عقده مع بالاس ستة ​أشهر، تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني. وأصبح جيهي ثاني صفقات سيتي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد التعاقد ‍مع الجناح أنطوان سيمينيو من بورنموث.
وقال هوجو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في ‍بيان: «من الواضح أن مارك ⁠كان أحد أفضل ​المدافعين في كرة القدم الإنجليزية منذ فترة ليست بالقصيرة، ​لذا نحن سعداء للغاية بضمه إلى ‍مانشستر سيتي». ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يؤكد جاهزية فودين لمباراة سيتي في دوري الأبطال
في سن الـ 55.. جوارديولا يتفوق على فيرجسون بالأرقام
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
أرسنال
آخر الأخبار
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
الرياضة
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
اليوم 12:45
أرشيفية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات
اليوم 12:30
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
الرياضة
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
اليوم 12:30
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
الرياضة
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
اليوم 12:16
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
علوم الدار
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©