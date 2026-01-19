السيتي يعزز دفاعه بالتعاقد مع جيهي

مانشستر(رويترز)

تعاقد مانشستر سيتي مع قلب الدفاع الإنجليزي مارك جيهي قادماً من كريستال بالاس بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف، وفقاً ​لما أعلنه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم اليوم، في إطار ​سعيه لتقليص الفارق ⁠مع ‌المتصدر أرسنال في سباق اللقب.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ⁠قيمة انتقال اللاعب الدولي البالغ من ⁠العمر 25 عاماً، والذي كان يتبقى في عقده مع بالاس ستة ​أشهر، تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني. وأصبح جيهي ثاني صفقات سيتي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد التعاقد ‍مع الجناح أنطوان سيمينيو من بورنموث.

وقال هوجو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في ‍بيان: «من الواضح أن مارك ⁠كان أحد أفضل ​المدافعين في كرة القدم الإنجليزية منذ فترة ليست بالقصيرة، ​لذا نحن سعداء للغاية بضمه إلى ‍مانشستر سيتي». ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال.