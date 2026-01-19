80 % من هزائم برشلونة بسبب غياب رافينيا



عمرو عبيد (القاهرة)

بين «ثُلاثي الهجوم» البارز في صفوف برشلونة، يامال ورافينيا وليفاندوفسكي، يبدو غياب النجم البرازيلي عن مباريات الفريق، هذا الموسم، أكثر تأثيراً سلبياً من ابتعاد أحد رفيقيه في «مُثلث الهجوم الكتالوني»، وهو ما ظهر بوضوح خلال خُسارة «البارسا» أمام ريال سوسيداد في الجولة العشرين من «الليجا».

وبسبب مشاكل في الفخذ لدى رافينيا، وإبعاده بقرار «احترازي»، عانى برشلونة في ملعب «سان سيباستيان»، ليتلقى هزيمته الخامسة في الموسم الحالي، بجميع البطولات، وتكشف الإحصاءات أن «البارسا» خسر 4 مرات منها، في غياب رافينيا، بنسبة 80%، وهو ما لم يتكرر على الإطلاق، وقت غياب «ليفا» أو «لامين».

رافينيا ابتعد بسبب إصابة عضلية عن 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، خسر برشلونة الأولى منها بين جماهيره على يد باريس سان جيرمان، وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي في نهاية فترة غيابه، وخلال 6 مواجهات في «الليجا»، لم يلحق بها البرازيلي المُصاب آنذاك، خسر الفريق مرتين، أمام إشبيلية بنتيجة ثقيلة، ثم أمام ريال مدريد، قبل الهزيمة الأخيرة على يد سوسيداد.

وتتضح «قيمة» رافينيا أكثر، بصورة تتجاوز حدود الهزيمة وحدها، إذ إن برشلونة خلال تلك المباريات التي خسرها من دون وجوده، لم يُسجّل أكثر من هدف واحد في أي منها، مما يعكس غياب الحلول الهجومية في ظل غياب النجم البرازيلي، واكتفى الفريق بالفعل بتسجيل هدف في شباك «باريس» و«الريال» وسوسيداد وإشبيلية.

ومن جهة أخرى، تبدو الأرقام مُختلفة تماماً في حالتي يامال وليفاندوفسكي، حيث غاب الجناح الشاب عن 5 مباريات مع برشلونة، في مختلف البطولات، لكن «البلوجرانا» فاز في 4 منها، مقابل خسارة وحيدة، أتت «قاسية» أمام إشبيلية، لاسيما أنها شهدت ابتعاد رافينيا أيضاً بسبب الإصابة، وبالتأكيد تأثر الفريق بغيابهما سوياً.

وبعيداً عن المباريات التي جلس فيها النجوم فوق مقاعد البدلاء، من دون مُشاركة، خاصة ليفاندوفسكي، فإن الهداف البولندي غاب لأسباب مُختلفة عن 5 مباريات هو الآخر، إلا أن برشلونة فاز أيضاً في 4 منها، ولم يخسر إلا في مواجهة ريال مدريد بالدور الأول من «الليجا»، وهي المباراة التي شهدت غياب رافينيا أيضاً.