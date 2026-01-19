شباب الأهلي «بطل شتاء دوري أدنوك» بسباعية دبا



معتصم عبدالله (دبي)

انتزع شباب الأهلي صدارة الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وتوّج بلقب «بطل الشتاء»، عقب فوزه العريض على ضيفه دبا بنتيجة 7-0، على استاد راشد، ضمن اليوم الختامي لمباريات الجولة 13 من المسابقة.

وشهدت الجولة ذاتها، في المباراة الأولى، تعادل عجمان مع ضيفه الظفرة 1-1، على استاد راشد بن سعيد، معقل «البرتقالي».

وسجل سباعية «الفرسان» كل من ماتيوس ليما في الدقيقة 15، ومحمد جمعة المنصوري في الدقيقة 33، وكون سانتوس في الدقيقة 44، وسعيد عزت الله من ركلة جزاء في الدقيقة 51، و«البديل» تياجو سكاربينو في الدقيقة 59، برينو كاسكاردو في الدقيقة 87، قبل أن يختتم يوري سيزار مهرجان الأهداف في الدقيقة 91، وشهدت المباراة طرد ثنائي دبا، البرازيلي المهاجم سايمون كابرال في الدقيقة 34، والمدافع إياجو أزيفيدو في الدقيقة 49، بقرار من الحكم عمر آل علي.

وبالفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة، معززاً صدارته لجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن العين، الذي تراجع إلى المركز الثاني عقب تعادله 2-2 مع ضيفه الوحدة ضمن الجولة نفسها، فيما تجمد رصيد دبا عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يحسم فيها «الفرسان» لقب «بطل الشتاء» في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد مواسم 2008-2009، و2013-2014، و2022-2023، و2024-2025، علماً بأن شباب الأهلي تُوّج بلقب الدوري في المواسم الأربعة التي أنهى فيها الدور الأول متصدراً.

في المقابل، أنهى «الأحمر» الدور الأول وصيفاً في موسمين، 2015-2016، الذي تُوّج خلاله بلقب الدوري، و2023-2024 حين خسر اللقب لمصلحة الوصل.

وفي المباراة الأولى من ختام الجولة، اقتنص الظفرة تعادلاً مثيراً أمام مضيفه عجمان بنتيجة 1-1، حيث افتتح «البرتقالي» التسجيل عن طريق بلال يوسف في الدقيقة 49، قبل أن يدرك الظفرة التعادل في الدقيقة 92 عبر مارسيلو فيلهو، وبهذه النتيجة، رفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، مقابل 16 نقطة للظفرة في المركز السابع.