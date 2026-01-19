مبابي يرفض الهجوم الجماهيري على فينيسيوس وبيلينجهام

مدريد (د ب أ)

يعتقد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، أن جماهير النادي الإسباني لديها الحق في إطلاق صافرات الاستهجان ضد الفريق مؤخراً، لكنه قال إنهم مخطئون باستهدافهم لاعبين بعينهم، وذلك قبل مباراة الفريق غداً الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق موناكو.

وبعد تذبذب النتائج الأخيرة، والتي تسببت في إقالة المدرب تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا بديلاً له، خسر الفريق أول مباراة تحت قيادة الأخير ضد ألباسيتي 2 / 3 في كأس ملك إسبانيا، بينما عبرت جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو عن عدم رضاها عن الفريق خلال الفوز 2 / صفر على ليفانتي. لكن يبدو أنه كان هناك كراهية خاصة للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، وذلك في أعقاب تقارير تتعلق بانضباطه، ما أضعف موقف ألونسو في النادي، وكذلك جود بيلينجهام، وهذا ما أحبط مبابي.

وقال المهاجم الفرنسي: «أتفهم مشاعر الجماهير، فقبل أن أكون لاعباً، كنت فتى صغيراً، أشاهد المباريات، وعندما لم أكن سعيداً، لربما كنت أطلق صافرات الاستهجان، وهذه هي الفرصة الوحيدة لجماهير ريال مدريد». وتابع: «لم يعجبني أن بعض اللاعبين تم إطلاق صافرات الاستهجان ضدهم أكثر من غيرهم، إنه خطأ فريق ككل، ولدينا الشخصية لنغير هذا، جماهير ريال مدريد غاضبة، لكن هي معنا». وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «ليس خطأ فينيسيوس، فإن لم نلعب بطريقتنا، فإن الخطأ يعود غلى الفريق ككل، فجماهير ريال مدريد، لا يجب أن تنتقي لاعباً وتصيح ضده وحده، يجب أن نغير هذا الموقف، ونحن ندرك ذلك، وسنفعله».