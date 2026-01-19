الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أحمد بن حمدان يكرم أبطال «الإمارات للشراع الحديث»

أحمد بن حمدان يكرم أبطال «الإمارات للشراع الحديث»
20 يناير 2026 02:23

دبي (وام)

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي أقيمت على شاطئ جبل علي في دبي، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري».
وأسفرت منافسات الجولة عن تصدر أندية أبوظبي للرياضات البحرية، وزوارق شاطئ دبي (DOSC)، والحمرية، المراكز الثلاثة الأولى، في جولة شهدت مشاركة أكثر من 80 لاعباً من مختلف أندية الدولة. وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الأندية واللاعبين المشاركين، مؤكداً أن الجولة الثانية جاءت حافلة بالإثارة والتنافس، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات، واتساع قاعدة ممارسيها على مستوى الأندية.

