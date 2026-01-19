برعاية هزاع بن زايد.. العين تستضيف بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن



العين (وام)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، يستضيف نادي العين للفروسية والرماية بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن التي ينظمها اتحاد الرماية، من 22 إلى 30 يناير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من الرماة العالميين، بالإضافة إلى رماة الإمارات، وتبدأ فعالياتها بوصول المشاركين يوم 22 يناير الجاري، تمهيداً لبداية مرحلة التدريبات لرماة الإسكيت على مدار يومي 23 و24 يناير، وصولاً إلى انطلاق بطولة رماية الإسكيت يومي 25 و26 يناير.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء تدريبات رماة «التراب» يومي 27 و28 يناير، استعداداً لبداية بطولة هذه الفئة يومي 29 و30 يناير.

وأشارت إلى عقد مؤتمر صحفي بنادي العين للفروسية والرماية السبت المقبل، بحضور محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، ولوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، للكشف عن آخر الترتيبات والتحضيرات لانطلاق البطولة.

وتوجه محمد سهيل النيادي، بالشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على رعايته للبطولة، ودعمه اللامحدود للتطوير الرياضي في منطقة العين، واستضافة البطولات الرياضية الدولية.

وأوضح أن إقامة حفل الافتتاح الرسمي البطولة سيقام السبت المقبل، مشيراً إلى أن فرق العمل تتابع جهودها في التنسيق مع كافة الشركاء في جميع الترتيبات الخاصة بها، واستكمال استقبال الرماة، وتوفير سبل الراحة للوفود المشاركة.

ووصف الحدث المرتقب في منطقة العين، بأنه يجسد العلاقة القوية مع الاتحاد الدولي للرماية «ISSF»، وثقة الاتحادات الدولية بقدرات الدولة التنظيمية، وبنيتها التحتية المتكاملة والحديثة.