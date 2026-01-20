الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يفوز على كاظمة في سوبر غرب آسيا للسلة

شباب الأهلي يفوز على كاظمة في سوبر غرب آسيا للسلة
20 يناير 2026 10:00

 
دبي (وام)

فاز فريق شباب الأهلي على كاظمة الكويتي بنتيجة 84-80، في ختام مرحلة المجموعات من بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج لموسم 2025-2026، لينهي حامل اللقب مشواره في هذه المرحلة بانتصارين متتاليين.
وحول شباب الأهلي تأخره بفارق 12 نقطة قبل نهاية الشوط الأول (37-49)؛ بفضل صحوة قوية في الربع الثالث قادها بريون ألين وأسان بوي، قبل أن يحسم ديشوندري واشنطن المواجهة في الربع الأخير، مانحاً فريقه الأفضلية والسيطرة حتى النهاية.
وأنهى شباب الأهلي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 4 انتصارات مقابل خسارتين، ليحجز مقعده في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، المقرر انطلاقها في الثاني من فبراير المقبل.

شباب الأهلي
كرة السلة
اتحاد كرة السلة
غرب آسيا
بطولة غرب آسيا
كاظمة الكويتي
