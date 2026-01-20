الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
جوارديولا يؤكد جاهزية فودين لمباراة سيتي في دوري الأبطال

20 يناير 2026 09:44

 

بودو (أ ب)
قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فيل فودين، لاعب الفريق، سيكون متاحاً، للمشاركة في المباراة ضد بودو جليمت النرويجي، بدوري أبطال أوروبا، رغم تعرضه لإصابة في اليد.
وتلقى فودين الإصابة خلال خسارة فريقه صفر/ 2، أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت، وتم استبداله فيما بين شوطي المباراة. وقال جوارديولا: «لديه كسر في عظامه، لكنه قام بارتداء واقٍ، وهو جاهز لمباراة الغد».
وإذا فاز سيتي غداً الثلاثاء، في اللقاء الذي يقام بدائرة القطب الشمالي، فإن بطل 2023 لدوري الأبطال، سيكون في موقف جيد لإنهاء مرحلة المجموعة ضمن الأندية الثمانية الأوائل الذين يتأهلون بشكل مباشر لدور الـ 16، ويحتل سيتي المركز الرابع بين قائمة تضم 36 فريقاً.

 

