برايتون.. لحظة سحرية في ليلة الـ «مقصية»



برايتون (رويترز)

سجّل اليوناني الواعد خارالامبوس كوستولاس هدفاً رائعاً بضربة مقصية في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينقذ نقطة لفريق برايتون آند هوف ألبيون في التعادل 1-1 على ​أرضه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم.

وبدا أن ركلة الجزاء المثيرة ​للجدل التي سجّلها ماركوس ⁠تافرنيير في الشوط الأول ستمنح بورنموث فوزه الثاني على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس، قبل أن يحرمهم البديل كوستولاس من ⁠ذلك بلحظة سحرية.

وكان هذا الهدف هو الثاني للاعب ⁠البالغ من العمر 18 عاماً هذا الموسم، والأول له منذ أكتوبر. ووضع تافرنيير بورنموث ​في المقدمة في الدقيقة 32 عبر ركلة جزاء، بعد أن طُلب من الحكم بول تيرني مشاهدة إعادة تقنية الفيديو لحالة كان قد أنذر فيها أمين عدلي لاعب ​بورنموث بداعي التمثيل.

لكن بعد مراجعة الشاشة الجانبية، اعتبر الحكم أن الحارس بارت فيربروخن اصطدم بعدلي بساقه المرفوعة أثناء محاولته اعتراض الكرة داخل المنطقة. وبدأ برايتون بقوة ثم تراجع، بينما سنحت لبورنموث ⁠فرصة لتعزيز تقدمه عندما سدد ​إيفانيلسون كرة ارتدت من القائم، قبل أن يرسل رأسية أخرى بعيدا ​قرب نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تراجع ‍بورنموث المرهق للدفاع، لكنه فشل في تحقيق فوزه الثاني خارج أرضه في الدوري هذا الموسم. وبقي برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل ‌بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.