منتخبنا يشارك في «عربية الريشة الطائرة» بـ 10 لاعبين



علي معالي (أبوظبي)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية التي تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 11 دولة عربية، ويمثلنا في البطولة 10 لاعبين وهم: مريم أحمد الحامد، فطيم محمد الظهوري، دانا أحمد رويش، لجين عاصم أبوسالم، غدير الطاهري، عبدالعزيز محمد يحيى، عبدالرحمن فؤاد عيون، سلطان أحمد الحامد، ناصر ميرزا الصايغ، ومايد طارق العبيدالله، ويرأس البعثة ناصر خميس المري، وتضم في عضويتها كلاً من: عبدالرحمن كشكل مدرباً، وسهاد عقل عويس إدارية.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخباً عربياً وهم: الإمارات، ومصر، الأردن، سوريا، السعودية، الجزائر، جيبوتي، ليبيا، البحرين، الكويت، وتونس، وهو ما يعكس قوة المنافسة وأهمية البطولة على مستوى رياضة الريشة الطائرة العربية.

تُقام منافسات البطولة في خمس مسابقات رئيسية تشمل، فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، والزوجي المختلط

وعلى هامش البطولة، سيتم تنظيم ورشة عمل متخصصة للاعبين والمدربين، تهدف إلى تطوير الجوانب الفنية والتدريبية ومواكبة أحدث المستجدات في اللعبة، كما سيُعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة يوم غد، بمشاركة 15 دولة حضورياً و5 دول عن بُعد، لمناقشة خطط تطوير اللعبة على المستوى العربي خلال المرحلة المقبلة.

أكد ناصر خميس المري، رئيس البعثة، أن مشاركة المنتخب في البطولة العربية جاءت بعد مرحلة إعداد مكثفة، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص على تنظيم تصفيات داخلية لانتقاء أفضل العناصر التي تمثل الدولة في هذا الاستحقاق العربي.

وقال المري: «استعداداتنا جاءت عبر برنامج فني مدروس، تضمّن إقامة تصفيات لاختيار أفضل اللاعبين واللاعبات، إلى جانب تكثيف الحصص التدريبية قبل السفر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتمثيل الدولة بالشكل المشرّف الذي يليق بمكانتها الرياضية».

وأضاف: «البطولة تمثّل فرصة مهمة للاحتكاك القوي مع المنتخبات العربية، واكتساب الخبرات، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور المستمر لرياضة الريشة الطائرة».

وتأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز الحضور الخارجي للمنتخبات الوطنية، وتوفير فرص الاحتكاك القوي، بما يسهم في تطوير الأداء الفني وتحقيق النتائج الإيجابية.