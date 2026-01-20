الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يشارك في «عربية الريشة الطائرة» بـ 10 لاعبين

منتخبنا يشارك في «عربية الريشة الطائرة» بـ 10 لاعبين
20 يناير 2026 10:30

 
علي معالي (أبوظبي)
وصلت بعثة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية التي تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 11 دولة عربية، ويمثلنا في البطولة 10 لاعبين وهم: مريم أحمد الحامد، فطيم محمد الظهوري، دانا أحمد رويش، لجين عاصم أبوسالم، غدير الطاهري، عبدالعزيز محمد يحيى، عبدالرحمن فؤاد عيون، سلطان أحمد الحامد، ناصر ميرزا الصايغ، ومايد طارق العبيدالله، ويرأس البعثة ناصر خميس المري، وتضم في عضويتها كلاً من: عبدالرحمن كشكل مدرباً، وسهاد عقل عويس إدارية.
وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخباً عربياً وهم: الإمارات، ومصر، الأردن، سوريا، السعودية، الجزائر، جيبوتي، ليبيا، البحرين، الكويت، وتونس، وهو ما يعكس قوة المنافسة وأهمية البطولة على مستوى رياضة الريشة الطائرة العربية.
تُقام منافسات البطولة في خمس مسابقات رئيسية تشمل، فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، والزوجي المختلط
وعلى هامش البطولة، سيتم تنظيم ورشة عمل متخصصة للاعبين والمدربين، تهدف إلى تطوير الجوانب الفنية والتدريبية ومواكبة أحدث المستجدات في اللعبة، كما سيُعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة يوم غد، بمشاركة 15 دولة حضورياً و5 دول عن بُعد، لمناقشة خطط تطوير اللعبة على المستوى العربي خلال المرحلة المقبلة.
أكد ناصر خميس المري، رئيس البعثة، أن مشاركة المنتخب في البطولة العربية جاءت بعد مرحلة إعداد مكثفة، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص على تنظيم تصفيات داخلية لانتقاء أفضل العناصر التي تمثل الدولة في هذا الاستحقاق العربي.
وقال المري: «استعداداتنا جاءت عبر برنامج فني مدروس، تضمّن إقامة تصفيات لاختيار أفضل اللاعبين واللاعبات، إلى جانب تكثيف الحصص التدريبية قبل السفر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتمثيل الدولة بالشكل المشرّف الذي يليق بمكانتها الرياضية».
وأضاف: «البطولة تمثّل فرصة مهمة للاحتكاك القوي مع المنتخبات العربية، واكتساب الخبرات، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور المستمر لرياضة الريشة الطائرة».
وتأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز الحضور الخارجي للمنتخبات الوطنية، وتوفير فرص الاحتكاك القوي، بما يسهم في تطوير الأداء الفني وتحقيق النتائج الإيجابية.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأرشيف والمكتبة الوطنية و«مركز المعلومات» في مصر يبحثان تعزيز التعاون المشترك
الريشة الطائرة
الريشة الذهبية
البطولة العربية
مصر
آخر الأخبار
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
الرياضة
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©