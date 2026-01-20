ليفركوزن وأولمبياكوس.. حسابات معقّدة على ضفاف دوري الأبطال



ليفركوزن (د ب أ)

يستضيف فريق أولمبياكوس اليوناني فريق باير ليفركوزن الألماني اليوم الثلاثاء، في مباراة حاسمة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ويعاني ليفركوزن من أسوأ بداية له هذا العام منذ عام 2004، حيث تعرّض الفريق لهزيمتين في الدوري الألماني، بالإضافة إلى إصابة حارس مرماه الأساسي مارك فليكن ومهاجمه ناثان تيلا.

ويسعى الفريق الألماني، في مباراة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ضد بطل اليونان، إلى حجز مقعد في الأدوار الإقصائية. لكن المعاناة لا تقتصر على الفريق فحسب، بل تتزعزع ثقة اللاعبين أيضاً. فبعد فترة من الاستقرار تحت قيادة كاسبر هيولماند، عقب بداية مضطربة للموسم، تعثّر ليفركوزن مجدداً، حيث خسر 4 من آخر 6 مباريات له في الدوري الألماني.

وكان من المتوقع حدوث انتكاسات في عام شهد تغييرات جذرية، لكنها مع ذلك تؤثّر على الروح المعنوية، فيما قال سيمون رولفز، الرئيس التنفيذي لنادي ليفركوزن، قبل مباراة الدوري الممتاز: «من المهم أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام، نحتاج إلى إظهار حضور أقوى وعزيمة أكبر، ونحتاج إلى استعادة شراستنا وحماسنا وروحنا القتالية، وحينها سنعود إلى المسار الصحيح».

ومع تبقّي جولتين على نهاية دور المجموعات في البطولة الأوروبية، لا يزال لدى ليفركوزن فرصة حسابية للتأهل، الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، الذي يضمن التأهل المباشر إلى دور الـ 16، لا يزال ممكناً، ولكنه أمر مستبعد للغاية، في الوقت نفسه، إذا تعثّر الفريق مرة أخرى، فإنه يخاطر بالخروج من قائمة أفضل 24 فريقاً وبالتالي الإقصاء المبكر.

وأكد رولفز: «نحن نلعب للفوز ولضمان مكان في الأدوار الإقصائية». أما بالنسبة لأولمبياكوس، الذي يضم لاعب ليفركوزن السابق بانايوتيس ريتسوس، الذي خاض 31 مباراة مع النادي الألماني بين عامي 2017 و2022، فإن كل شيء على المحك، يحتل الفريق اليوناني حالياً المركز 29 برصيد خمس نقاط، لذا فهو بحاجة للفوز للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل للدور التالي.

ومنح الفوز الأخير 1/ صفر على كايرات ألماتي الكازاخستاني الفريق دفعة معنوية جديدة. ويعوّل المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار على ميزة اللعب على أرضه في ملعب كارايسكاكيس، الذي يعتبر منذ زمن طويل حصناً منيعاً يُصعّب الأمور على الفرق الدولية.

ويدرك رولفز ذلك أيضاً، حيث قال: «ستكون الأجواء رائعة، وستكون معركة شرسة، وهناك العديد من المواجهات والاشتباكات، وعلينا أن نكون مستعدين، عندما تلعب في اليونان، تكون الأجواء دائماً شديدة الحماس». بالنسبة لباير ليفركوزن، من المهم الحفاظ على الهدوء، والعمل كفريق واحد متماسك، وتقبُّل أسلوب لعب الخصم، دون التخلي عن خطتهم الخاصة.