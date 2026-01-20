شيلتون يفوز على أومبير في معركة اليد اليسرى بـ «أستراليا المفتوحة»

ملبورن (رويترز)
فاز الأميركي بن شيلتون، المصنَّف الثامن، 6-3 و7-6 و7-6 على أوجو أومبير، في مباراة مثيرة بين اللاعبين الأعسرين على ملعب رود ليفر اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
واعتمد شيلتون، الذي خسر أمام الفائز باللقب يانيك سينر في قبل نهائي العام الماضي، على قوته ليحقق الفوز بالمجموعة الأولى، لكن الفرنسي قاوم وعاد من كسر إرساله مرتين في المجموعة الثانية، لكن شيلتون استعاد سيطرته في الشوط الفاصل، بعد تراجع دقة أومبير في رد ضرباته القوية وارتكابه للعديد من الأخطاء.
وكانت المجموعة الثالثة متكافئة حتى النهاية، وتقدّم أومبير 3 - صفر في الشوط الفاصل قبل أن ينجح شيلتون في العودة ليحجز مكانه في الدور الثاني.