شيلتون يفوز على أومبير في معركة اليد اليسرى بـ «أستراليا المفتوحة»

شيلتون يفوز على أومبير في معركة اليد اليسرى بـ «أستراليا المفتوحة»
20 يناير 2026 10:52

 
ملبورن (رويترز)
فاز الأميركي بن شيلتون، المصنَّف الثامن، 6-3 و7-​6 و7-6 على أوجو ‌أومبير، في مباراة مثيرة ​بين اللاعبين الأعسرين ⁠على ‌ملعب رود ليفر اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة ⁠للتنس.
واعتمد شيلتون، الذي خسر ⁠أمام الفائز باللقب يانيك سينر في قبل نهائي ​العام الماضي، على قوته ليحقق الفوز بالمجموعة الأولى، لكن الفرنسي قاوم وعاد من كسر إرساله ​مرتين في المجموعة الثانية، لكن شيلتون استعاد سيطرته في الشوط الفاصل، بعد تراجع دقة أومبير ‍في رد ⁠ضرباته القوية ​وارتكابه للعديد من الأخطاء.
وكانت المجموعة الثالثة ​متكافئة حتى النهاية، وتقدّم ‍أومبير 3 - صفر في الشوط الفاصل قبل أن ينجح شيلتون في العودة ليحجز مكانه في الدور ‌الثاني.

التنس
بطولة أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الجراند سلام
