«يوم دبي البحري».. احتفالية مجتمعية من 9 سنوات إلى 62 عاماً



دبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاحٍ فعالية «يوم دبي البحري»، التي نظّمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشهدت مشاركة 221 رياضياً ورياضيةً من 34 جنسية، بواقع 34 إماراتياً و187 مقيماً و5 من خارج الدولة، وسط حضور بارز لأندية الإمارات، وتدرُّج للأعمار من 9 سنوات لأصغر مشارك، وصولاً إلى 62 عاماً للأكبر سناً، حيث تنافس المشاركون في 4 مسابقات رئيسية على شاطئ جبل علي بدبي، وسط أجواء احتفالية في مهرجان رياضي بحري مجتمعي حافل.

وشهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، جانباً من المنافسات، وقام بتتويج الفائزين، بحضور محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وعلى صعيد الفائزين بالمراكز الأولى، شهدت بطولة الإمارات للشراع الحديث منافسة قوية بين الأندية، وفي فئة «أوبتيسمت» حقق لاعبو نادي دبي لزوارق الشاطئ المراكز الثلاثة الأولى، وهم على التوالي: جيان لوك هيرفي، وأليكساندر واليتين، وكورنيلا باياك، وفي فئة «إل سي أيه 4 للسيدات»، جاءت مروى الحمادي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الأول، تليها زميلتها أليازية الحمادي في المركز الثاني، وميا جيوت من نادي دبي لزوارق الشاطئ في المركز الثالث، وفي فئة «إل سي أيه 4 المفتوحة»، حقق عبدالله الزبيدي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الأول، يليه زميله مروان الحمادي في المركز الثاني، ودومينيك ويست من نادي دبي لزوارق الشاطئ في المركز الثالث، وفي فئة «إل سي أيه 6 للسيدات»، جاءت ضحى البشر من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الأول، وزميلتها كاميليا القبيسي في المركز الثاني.

وفي فئة «إل سي أيه 6 المفتوحة»، جاء محمد عبدالله من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الأول، يليه زميله عثمان الحمادي في المركز الثاني، وأليكس مونتاناري من نادي دبي لزوارق الشاطئ في المركز الثالث، وفي فئة «إل سي أيه 7 المفتوحة»، حقق عادل خالد من نادي الحمرية المركز الأول، يليه حمزة آل علي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثاني.

وشهدت مسابقة دبي للتجديف الواقف والكاياك، في فئة التجديف الواقف، فوز التايلاندي ليفاي شارد بالمركز الأول، وجاء السوري المختار بوربيع ثانياً، والبريطانية أليسون كوك بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة للسيدات، حققت البريطانية أليسون كوك المركز الأول، وجاءت البولندية مارتا مورلو في المركز الثاني، والروسية ماريا تانايلوفا في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين، حقق الإماراتي راشد العسكر المركز الأول، يليه البلغارية ميا استاتكوف في المركز الثاني، والتركية ميا مجزوب في المركز الثالث.

أما في فئة الكاياك، فاحتل رياضيو المغرب المراكز الثلاثة الأولى للرجال، بتواجد كل من يونس شرار في المركز الأول، وعماد بن عبدالله ثانياً، وعيوش الركراكي في المركز الثالث.

أما على صعيد السيدات، فجاءت البولندية مارتا مورلو في المركز الأول، تليها البريطانية أليسون كوك في المركز الثاني، والبرتغالية مارتا فيدالجو في المركز الثالث.

وفي بطولة الألواح الطائرة «كايت سيرف»، شهدت الفئة الحرة للرجال، فوز الفرنسي فرانسوا بيير بالمركز الأول، يليه الإماراتي محمد عبيد، ثم العماني المختار المجايني، وفي الفئة الحرة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، والبرتغالية مارتا فيدالجو المركز الثاني، وفي الفئة الحرة للناشئين، جاء الأميركي بابلو هالفورسون في المركز الأول، وشقيقه لوكاس في المركز الثاني.

أما في فئة «وينج فويل» للرجال، فحلَّ الفرنسي بيير كورسون في المركز الأول، يليه مواطنه جريجوري بيرتراند في المركز الثاني، والتايلاندي ليفي شارد في المركز الثالث.

وفي فئة «هيدروفويل» للرجال، احتل رياضيو فرنسا المراكز الثلاثة الأولى، بتواجد كريستوف فيرنت في المركز الأول، وريناود باربير في المركز الثاني، وفرانسوا بيير في المركز الثالث.

وفي فئة «توين تيب» للرجال، جاء المصري أحمد حسن في المركز الأول، يليه أنيشكا دينيل من سيريلانكا، والفرنسي راجيف تيفاني في المركز الثالث، وفي نفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها الرومانية مادالينا كارب، فيما فاز بجائزة أفضل متسابق ناشئ الفرنسي جاك كورسون.