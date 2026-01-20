الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تاديتش «الصانع الأهم» في الدور الأول لدوري المحترفين

تاديتش «الصانع الأهم» في الدور الأول لدوري المحترفين
20 يناير 2026 12:00

 

مصطفى الديب (أبوظبي)
انتهى الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وخطف شباب الأهلي لقب بطل دوري الشتاء في الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من هذا الدور، رغم ابتعاده عن الصدارة طوال الأسابيع الماضية، وكانت المنافسة محصورة بين العين الوصيف الحالي، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، والوحدة صاحب المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الصدارة.
ويُعد هذا الموسم من أبرز المواسم التي ظهر فيها الوحدة بشكل جيد وبصورة قوية في المنافسة على اللقب، ونال العنابي المركز الثالث في الدور الأول ولم ينجح في الوصول إلى الصدارة بسبب كثرة التعادلات، مقارنة بشباب الأهلي المتصدر والعين الثاني، حيث تعادل الوحدة في خمس مباريات من أصل 13 مباراة، فيما تعادل شباب الأهلي في مباراتين والعين في أربعة.
ويُعد الصربي دوسان تاديتش أهم ما قدمه الوحدة هذا الموسم، حيث ظهر اللاعب بصورة أكثر من رائعة، وكان الصفقة الأهم بين أندية الدوري بشكل عام، رغم كبير سنه، ونجح تاديتش في التأكيد على أنه الصفقة الأنجح وحسم لقب الصانع الأهم في الدور الأول من المسابقة، بعدما تصدّر قائمة أهم صانعي الأهداف برصيد ثمانية أهداف من أصل 22 سجّلها العنابي هذا الموسم.
على جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته للقاء الدحيل القطري في السوبر الإماراتي القطري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وخاض الفريق تدريباته تحت قيادة المدرب تكسيرا، الذي حرص على دراسة الفريق القطري بشكل جيد من أجل تقديم مباراة قوية وحسم اللقب الأول للوحدة هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
خورفكان يدشّن مرحلة كرزنار
عروض محلية وخليجية تطارد «بركاوي الظفرة»
الوحدة
أصحاب السعادة
دوري أدنوك للمحترفين
الدور الأول لدوري المحترفين
آخر الأخبار
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
الرياضة
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©