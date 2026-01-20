تاديتش «الصانع الأهم» في الدور الأول لدوري المحترفين

مصطفى الديب (أبوظبي)

انتهى الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وخطف شباب الأهلي لقب بطل دوري الشتاء في الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من هذا الدور، رغم ابتعاده عن الصدارة طوال الأسابيع الماضية، وكانت المنافسة محصورة بين العين الوصيف الحالي، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، والوحدة صاحب المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الصدارة.

ويُعد هذا الموسم من أبرز المواسم التي ظهر فيها الوحدة بشكل جيد وبصورة قوية في المنافسة على اللقب، ونال العنابي المركز الثالث في الدور الأول ولم ينجح في الوصول إلى الصدارة بسبب كثرة التعادلات، مقارنة بشباب الأهلي المتصدر والعين الثاني، حيث تعادل الوحدة في خمس مباريات من أصل 13 مباراة، فيما تعادل شباب الأهلي في مباراتين والعين في أربعة.

ويُعد الصربي دوسان تاديتش أهم ما قدمه الوحدة هذا الموسم، حيث ظهر اللاعب بصورة أكثر من رائعة، وكان الصفقة الأهم بين أندية الدوري بشكل عام، رغم كبير سنه، ونجح تاديتش في التأكيد على أنه الصفقة الأنجح وحسم لقب الصانع الأهم في الدور الأول من المسابقة، بعدما تصدّر قائمة أهم صانعي الأهداف برصيد ثمانية أهداف من أصل 22 سجّلها العنابي هذا الموسم.

على جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته للقاء الدحيل القطري في السوبر الإماراتي القطري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وخاض الفريق تدريباته تحت قيادة المدرب تكسيرا، الذي حرص على دراسة الفريق القطري بشكل جيد من أجل تقديم مباراة قوية وحسم اللقب الأول للوحدة هذا الموسم.