الرياضة

اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان

اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
20 يناير 2026 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
تعاقد اتحاد الجودو مع المدرب والبطل الأوزبكي السابق شرف الدين لطف الله (36 عاماً)، مدرب منتخب شباب أوزبكستان السابق، للإشراف على تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال، وذلك عقب اجتماع قصير عقده معه محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، بحضور عيسى بن هويدن، عضو اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، والكابتن شعبان السيد، المدير الفني للاتحاد.
ويمتلك المدرب الأوزبكي الجديد سيرة ذاتية رائعة في مجال اللعبة، بفوزه بالعديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم والجراند سلام وبطولة آسيا للجودو، وكان أبرزها فوزه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في منافسات الوزن الخفيف، ونال فضية بطولة العالم 2019، وبرونزية بطولة آسيا للأساتذة في 2016 في الكويت، وبرونزية أبوظبي جراند سلام 2017، وذهبية بطولة طشقند في 2013، وفضية أبوظبي 2013، وذهبية بطولة تبليسي في 2015.
من جهته عبّر المدرب شرف الدين عن سعادته بالانضمام لأسرة اتحاد الجودو، مؤكداً أنه تعرّف على الجودو الإماراتي المتطور عند زياراته ومشاركاته في بطولة أبوظبي الناجحة، متمنياً أن يقف على مستوى كافه الأندية خلال برنامج زياراته التي أعدها الاتحاد له، خلال الفترة المقبلة.

