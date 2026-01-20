عبدالمجيد حسين: صدارة «الفرسان» للدور الأول لدوري أدنوك مستحقة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشاد عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بتصدر فريقه ترتيب الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، عقب الفوز العريض على ضيفه دبا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على استاد راشد بدبي، ضمن ختام الجولة 13 من المسابقة.

ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمين بفارق نقطة واحدة على العين الذي تراجع إلى مركز الوصافة برصيد 31 نقطة، بعد تعادله 2-2 مع ضيفه الوحدة في الجولة ذاتها.

وعزّزت الأهداف السبعة في شباك دبا الرصيد التهديفي لشباب الأهلي إلى 27 هدفاً، ليتصدر قائمة الأقوى هجوماً بالتساوي مع العين، في الوقت الذي واصل فيه الحارس حمد المقبالي تألقه، محتفلاً بالحفاظ على نظافة شباك فريقه للمرة العاشرة من أصل 13 مباراة في الدور الأول، ليؤكد «الفرسان» أحقيتهم بلقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكهم 13 هدفاً فقط.

وأكد عبدالمجيد حسين أن الفوز الكبير على دبا يمثّل خطوة مهمة في مسيرة الفريق، لا سيما أنه تُوّج بصدارة الدور الأول بفارق نقطة واحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً عالياً للحفاظ على هذا التقدم.

وأوضح أن تساوي عدد المباريات بين الفرق المنافسة يجعل مصير الصدارة بيد شباب الأهلي، وهو ما يفرض على الفريق التعامل مع كل مباراة على حدة، والسعي لتحقيق النقاط الكاملة من أجل المحافظة على موقعه في القمة. وقال: «نحمد الله على هذا الفوز، وعلينا أن نواصل العمل بنفس الروح، لأن الحفاظ على التقدم لا يقل أهمية عن تحقيقه».

وأضاف أن الانتصار الأخير يُعد فوزاً معنوياً مهماً ومريحاً، خاصة أنه جاء بعد الاستفادة الكاملة من المباريات المؤجلة دون فقدان أي نقطة، وهو ما يعكس حالة الاستقرار الفني والذهني التي يعيشها الفريق، مشيراً إلى التحسن الواضح في المعدل التهديفي خلال المباريات الأربع الأخيرة، والذي عوّض البداية التي شهدت إهدار عدد من الفرص.

وأكد نائب رئيس شركة شباب الأهلي أن عودة عدد من اللاعبين المصابين، سواء من المواطنين أو الأجانب والمقيمين، منحت الفريق دفعة قوية، معرباً عن تفاؤله بعودة بقية العناصر خلال الفترة المقبلة، بما يعزّز الجاهزية الكاملة في مرحلة وصفها بالحساسة والقوية من عمر الموسم.

وعن الاستحقاقات المقبلة، شدّد عبدالمجيد حسين على أن هذا الفوز يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة السد في «السوبر الإماراتي–القطري» مساء السبت المقبل على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مؤكداً أن اللقاء سيكون صعباً أمام فريق قوي ومتمرّس قارياً، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن ثقته بقدرة شباب الأهلي على الاستعداد بالشكل الأمثل، والمنافسة بقوة على اللقب، سعياً لتحقيق التتويج الثالث على التوالي، ومواصلة النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة.