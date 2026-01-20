أهداف الوقت القاتل «تقلب الموازين» في دوري المحترفين



علي معالي (أبوظبي)



شهدت جولة ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين أهدافاً مثيرة، وفي الأوقات القاتلة لأكثر من مواجهة، والطريف أن هذه الأهداف التي جاءت بعد نهاية الوقت الأصلي للمباريات جعلت مباراتين من الـ3، تنتهي بالتعادل 1-1، في حين جاء هدف المباراة الثالثة لمصلحة الوصل على حساب نادي الجزيرة.

بدأت الجولة بمباراة الوصل مع الجزيرة، عندما سجل الوصل التقدم عن طريق ريناتو جونيور في الدقيقة 94، وهو الهدف الذي منح فهود زعبيل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

والمباراة الثانية جمعت بني ياس مع البطائح وانتهت بالتعادل 1-1، وكان هدف المباراة القاتل من مصلحة البطائح وسجله الكاميروني أنتولي في الدقيقة 96، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12، وبني ياس إلى النقطة 8 في المركز الأخير.

والمباراة الثالثة، كانت على استاد راشد بن سعيد حيث خطف الظفرة هدف التعادل في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة 1-1، ليرفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، وعجمان إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، سجل يوري سانتوس الهدف السابع لفريق شباب الأهلي «بطل الشتاء» في مرمى دبا وجاء في الدقيقة 91، وهو هدف لم يقلب الموازين كونه الهدف السابع باللقاء والتي انتهت 7-0.