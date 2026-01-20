الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق

المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
20 يناير 2026 12:45

 
باريس (أ ف ب)
يعاني المهاجم الدولي المغربي حمزة إيغامان من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بعدما خرج مصاباً خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الذي خسره منتخب بلاده الأحد أمام السنغال 0-1 بعد التمديد، وسيغيب «لعدة أشهر»، بحسب ما أعلن ناديه ليل الفرنسي.
ودخل إيغامان (23 عاماً) المباراة في الدقيقة 97 خلال الوقت الإضافي، قبل أن يخرج مصاباً بعد دقائق قليلة (الدقيقة 103) إثر «احتكاك مع الحارس المنافس»، وفق بيان النادي، وأوضح البيان أن «الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت للأسف إصابة خطيرة. يعاني حمزة إيغامان بالفعل من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى».
وانتقل المهاجم إلى ليل مطلع الموسم قادماً من رينجرز الاسكتلندي، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق في الدوري برصيد خمسة أهداف، بالتساوي مع الآيسلندي هاكون هارالدسون.
واضطر المغرب إلى إنهاء نهائي كأس الأمم الأفريقية بعشرة لاعبين إثر إصابة إيغامان وخروجه من الملعب، وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قد أعلن فوراً أنه «يخشى على الرباط الصليبي» للاعب.

