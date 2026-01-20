الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ياس باي تدعم «ألعاب الماسترز» بـ «جلسات رياضية للسيدات»

ياس باي تدعم «ألعاب الماسترز» بـ «جلسات رياضية للسيدات»
20 يناير 2026 15:30


أبوظبي (الاتحاد)
في إطار دعمها لدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تُنظم ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، جلسات تمارين رياضية للسيدات من عمر 30 عاماً فما فوق في ياس باي، جزيرة ياس، يومي 24 و31 يناير 2026.
وتأتي هذه المبادرة في ظل كون ميرال شريكاً رسمياً للحدث الدولي متعدد الرياضات، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
تندرج هذه المبادرة ضمن محور الصحة والعافية في برنامج ميرال للمسؤولية المجتمعية، وتعكس التزامها بتقديم تجارب تعزّز العافية وتدعم التواصل المجتمعي الهادف. وقد صُممت الجلسات لهذه الفئة العمرية تحديداً للتطابق مع متطلبات دورة ألعاب الماسترز أبوظبي للمشاركة، بهدف تعزيز نمط حياة صحي، وتحسين التوازن الحركي للمشاركات.
تُنظم الجلسات في المنطقة العشبية لبلازا الاتحاد أرينا في ياس باي، وهي مفتوحة للمشاركات من مختلف مستويات اللياقة البدنية. وتستوعب كل جلسة ما يصل إلى 40 مشاركة، ضمن بيئة مريحة تدعم التفاعل. المشاركة مجانية، ويشترط التسجيل المسبق لضمان الحضور.
تدير الجلسات ساويرس كوريا، حيث تقدم تمارين سهلة التطبيق إلى جانب ممارسات للتنفس، صُممت خصيصاً لدعم تحسين الوضعية الجسدية والمرونة والقدرة الحركية اليومية. كما تُسهم هذه الجلسات في تعزيز التركيز الذهني والعافية البدنية، مع تشجيع ممارسات الصحة الوقائية والارتباط المجتمعي الهادف.
تحتفي دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بمفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، حيث تجمع مشاركين من عمر 30 عاماً فما فوق من مختلف أنحاء العالم، ضمن مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية.

ميرال
ألعاب الماسترز
ياس باي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
