الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجما كأس رايدر يستهدفان لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للجولف

نجما كأس رايدر يستهدفان لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للجولف
20 يناير 2026 16:30

 

دبي (الاتحاد)
أكد نجما الفريق الأوروبي في كأس رايدر، تومي فليتوود وشين لوري، جاهزيتهما للمشاركة في النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وذلك في إطار مساعيهما للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرتهما، مع ترقُّب انطلاق المنافسات التي تقام خلال الفترة بين يومي الخميس والأحد المقبلين في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في أول فعاليات سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» هذا الموسم.
وتواجد الثنائي في الفريق الأوروبي الذي احتفظ بلقب كأس رايدر، وتسلطت الأضواء تحديداً على لوري، الذي كان صاحب التصويبة الناجحة التي حسمت اللقب على حساب الفريق الأميركي، وسبق أن عرف الثنائي النجاح في دولة الإمارات، حيث حقّق تومي فليتوود الفوز بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال في عام 2024، وبطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018، كما تُوج لوري بلقب بطولة أبوظبي في عام 2019.
وتحدّث لوري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وقال: «تُمثّل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك جوهر جولة دي بي ورلد بالنظر لتاريخها الحافل منذ عام 1989، إذا نظرنا إلى قائمة الفائزين، سنجد أنها من أهم البطولات التي يمكن المشاركة فيها.«كأس الدلة» رمزية، وكل لاعب يتمنى في أن يُنقش اسمه عليها، إنها بطولة تاريخية بامتياز ومن أهم البطولات التي نشارك فيها، وهي من البطولات التي تتمنى أن تُزيّن بها خزينة ألقابك». 
من جانبه قال تومي فليتوود في المؤتمر الصحفي، إنه من دواعي سروره المشاركة في هذه البطولة التي تجعله لا يغادر سريره، بحكم إقامته في دبي، وقال: «أنا محظوظ لأنني أحظى بفرصة المشاركة في بطولات نهاية الموسم لجولة دي بي ورلد هنا في الإمارات، حيث أبقى في المنزل، وكذلك فعاليات بداية العام التي تنطلق في دبي، وهذه البطولة تحديداً، أعتقد أنها من أفضل بطولات العام، وملعبها من أفضل ملاعب الجولف في العالم أيضاً، كنت أتمنى لو قدّمت أداءً أفضل هنا على مر السنين، لم أتمكن من إيجاد الحل الأمثل للفوز باللقب، ولم أنافس بالقدر الذي أتمناه، لكنني أحب التحدي الذي يفرضه المجيء إلى هنا، أحب الأجواء وأعتقد أنه مكان رائع لممارسة الغولف في بداية العام». 
من ناحية أخرى، حقق الكندي ماك بوشيه لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، بعد جولتين من المنافسات في نادي الإمارات للجولف، حيث أنهى البطولة برصيد 7 ضربات فوق المعدل ليفوز بلقب أفضل نتيجة إجمالية، فيما حصد تيمبس لقب أفضل نتيجة صافية بمجموع 151 ضربة في الجولتين (+7 صافية)، ليضمن كلا البطلين مكاناً مرموقاً في منافسات «برو-أم»، التي تجمع الهواة والمحترفين من أفضل لاعبي العالم قبل انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.
وجمعت النسخة الثانية من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، 16 من أكبر صنّاع المحتوى الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، الذين تنافسوا في البطولة التي انطلقت تحت أضواء ملعب فالدو قبل أن تختتم على ملعب المجلس الأسطوري، وهو نفس الملعب الذي سيتنافس فيه أفضل لاعبي العالم على كأس الدلة الشهير في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

أخبار ذات صلة
9 ملايين دولار جوائز بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك
لقب «إنفيتشنال للجولف» يدفع إلفيرا إلى المركز الـ 4 في «السباق إلى دبي»
دبي ديزرت كلاسيك للجولف
الجولف
كأس رايدر للجولف
السباق إلى دبي
آخر الأخبار
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©