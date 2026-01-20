نجما كأس رايدر يستهدفان لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للجولف

دبي (الاتحاد)

أكد نجما الفريق الأوروبي في كأس رايدر، تومي فليتوود وشين لوري، جاهزيتهما للمشاركة في النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وذلك في إطار مساعيهما للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرتهما، مع ترقُّب انطلاق المنافسات التي تقام خلال الفترة بين يومي الخميس والأحد المقبلين في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في أول فعاليات سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» هذا الموسم.

وتواجد الثنائي في الفريق الأوروبي الذي احتفظ بلقب كأس رايدر، وتسلطت الأضواء تحديداً على لوري، الذي كان صاحب التصويبة الناجحة التي حسمت اللقب على حساب الفريق الأميركي، وسبق أن عرف الثنائي النجاح في دولة الإمارات، حيث حقّق تومي فليتوود الفوز بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال في عام 2024، وبطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018، كما تُوج لوري بلقب بطولة أبوظبي في عام 2019.

وتحدّث لوري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وقال: «تُمثّل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك جوهر جولة دي بي ورلد بالنظر لتاريخها الحافل منذ عام 1989، إذا نظرنا إلى قائمة الفائزين، سنجد أنها من أهم البطولات التي يمكن المشاركة فيها.«كأس الدلة» رمزية، وكل لاعب يتمنى في أن يُنقش اسمه عليها، إنها بطولة تاريخية بامتياز ومن أهم البطولات التي نشارك فيها، وهي من البطولات التي تتمنى أن تُزيّن بها خزينة ألقابك».

من جانبه قال تومي فليتوود في المؤتمر الصحفي، إنه من دواعي سروره المشاركة في هذه البطولة التي تجعله لا يغادر سريره، بحكم إقامته في دبي، وقال: «أنا محظوظ لأنني أحظى بفرصة المشاركة في بطولات نهاية الموسم لجولة دي بي ورلد هنا في الإمارات، حيث أبقى في المنزل، وكذلك فعاليات بداية العام التي تنطلق في دبي، وهذه البطولة تحديداً، أعتقد أنها من أفضل بطولات العام، وملعبها من أفضل ملاعب الجولف في العالم أيضاً، كنت أتمنى لو قدّمت أداءً أفضل هنا على مر السنين، لم أتمكن من إيجاد الحل الأمثل للفوز باللقب، ولم أنافس بالقدر الذي أتمناه، لكنني أحب التحدي الذي يفرضه المجيء إلى هنا، أحب الأجواء وأعتقد أنه مكان رائع لممارسة الغولف في بداية العام».

من ناحية أخرى، حقق الكندي ماك بوشيه لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، بعد جولتين من المنافسات في نادي الإمارات للجولف، حيث أنهى البطولة برصيد 7 ضربات فوق المعدل ليفوز بلقب أفضل نتيجة إجمالية، فيما حصد تيمبس لقب أفضل نتيجة صافية بمجموع 151 ضربة في الجولتين (+7 صافية)، ليضمن كلا البطلين مكاناً مرموقاً في منافسات «برو-أم»، التي تجمع الهواة والمحترفين من أفضل لاعبي العالم قبل انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وجمعت النسخة الثانية من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، 16 من أكبر صنّاع المحتوى الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، الذين تنافسوا في البطولة التي انطلقت تحت أضواء ملعب فالدو قبل أن تختتم على ملعب المجلس الأسطوري، وهو نفس الملعب الذي سيتنافس فيه أفضل لاعبي العالم على كأس الدلة الشهير في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.