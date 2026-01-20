الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«مسعور» يحصد الناموس في اليوم العاشر لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«مسعور» يحصد الناموس في اليوم العاشر لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
20 يناير 2026 15:18


أبوظبي (وام)
تواصلت منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها العاشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي، وحقق الصقر «مسعور»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح - فئة جير شاهين فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «آر 16»، لفريق دبي، وجاء ثالثاً الصقر«مرعب»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي أيضاً.
وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - جير شاهين فرخ، عن فوز الصقر«مبهر»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «إس 36»، لراشد حميد راشد المانع المنصوري، وثالثاً الصقر «سكارفيس»، لعلي سالم علي سالم.
وتصدّر الصقر «مشوش»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح - جير شاهين فرخ، وجاء ثانياً الصقر«مرفوق»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري، وثالثاً الصقر «إس 28»، لفريق ميدان.
وتألق الصقر «عجيب»، لفريق ميدان، وفاز بالمركز الأول لفئة العامة مفتوح جير شاهين- جرناس، وجاء ثانياً الصقر «الأسمر»، لفريق دبي، وثالثاً الصقر«هكر»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي.
وشهد الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح - جير شاهين- جرناس فوز الصقر«خطير»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، وجاء ثانياً الصقر«إس 80»، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر «إس 35»، لفريق ميدان.
توّج الفائزين بالمراكز الأولى سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، بينما تتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة أشواط العامة مفتوح فئة قرموشة جير- فرخ وجرناس، وشوط الإنتاج المحلي- قرموشة جير-فرخ وشوط الرمز.
وأكد المحمود أن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، حققت نجاحاً كبيراً في جميع المراحل الماضية، بمستويات تنافسية عالية بين المشاركين، وسط أجواء التحدي للوصول إلى المراكز الأولى، بما يجسّد الشغف الكبير بهذه الرياضة التراثية الأصيلة، لحماية وتنمية الموروث الثقافي لدولة الإمارات.
وأضاف أن النادي يتبنّى برامج ومبادرات استراتيجية، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدرات المشاركين، وتنمية مهاراتهم، ورعاية وتأهيل الصقارين، وفق أفضل المعايير العالمية.

الصقور
الصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
