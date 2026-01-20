الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 فرق في النسخة الـ35 من «دولية دبي لكرة السلة»

10 فرق في النسخة الـ35 من «دولية دبي لكرة السلة»
20 يناير 2026 17:00

 
علي معالي (دبي)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة برئاسة عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس الاتحاد، عن عدد وأسماء الفرق المشاركة في النسخة 35 من دولية دبي التي تقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلى (10)، سيتم تقسيمها على مجموعتين.
والفرق المشاركة هي: منتخب الإمارات، ونادي النصر من الإمارات، و3 أندية من سوريا وهي حمص الفداء، الكرامة، والوحدة، وفريقان من ليبيا وهما أهلي طرابلس والاتحاد، وبيروت اللبناني حامل اللقب، والأفريقي التونسي وزامبوانجا الفلبيني.
عبر عبداللطيف الفردان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في دبي، عن سعادته بهذا الحضور الدولي الكبير من الأندية إضافة إلى الرعاة المشاركين في دعم هذه البطولة وقال: «دولية دبي تؤكد نسخة بعد الأخرى عراقتها وقوتها ودورها في تطوير اللعبة ليس على مستوى الإمارات فقط، بل المنطقة والقارة الآسيوية، وأنه لابد من توجيه الشكر لمجالس الإدارة السابقين الذين ساهموا في إحداث طفرة كبيرة باللعبة خاصة في عهد اللواء (م) إسماعيل القرقاوي الرئيس الفخري للاتحاد الإماراتي، رئيس الاتحاد العربي».
وأضاف: «إن تنظيم هذه البطولة المتميزة يجسّد حرصنا الدائم على دعم وتطوير رياضة كرة السلة، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل الحضاري بين الشعوب، وتهيئة بيئة رياضية تنافسية تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني، انسجاما مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الريادة والتميّز في مختلف المجالات الرياضية والشبابية».
واستعرض علي الأميري رئيس اللجنة الفنية بالبطولة الجوانب الفنية الخاصة بالمشاركين قائلاً: «تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتقام بنظام دوري من دور واحد بين الفرق المشاركة في كل مجموعة، وتتأهل للمرحلة النهائية الفرق الحائزة على المراكز من الأول إلى الرابع من كل مجموعة، ويُسمح لكل فريق بتواجد 3 لاعبين أجانب على أن يُسمح باشراك (2) داخل الملعب خلال المباريات».
وتم تحديد جوائز خاصة لأصحاب المهارات مثل أحسن لاعب بالبطولة، الهدّاف، أحسن لاعب جناح، أحسن مدرب، وأفضل لاعب واعد، وأفضل إداري. 
وأكد حمدان سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الإعلامية أن دولية دبي أصبحت عُرساً رياضياً ينتظره الجميع كل عام لما تتمتع به من مستوى مميز وحضوري جماهيري كبير، يثري أجواء اللعبة.
حضر المؤتمر إلى جانب الفردان كل من سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة، وعلي عمر ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، وعضوي المجلس حمدان سعيد الزعابي وعلي حسن الأميري، وناجي الجابري وخميس رجب ممثلين عن شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية، إضافة إلى مندوبي الشركات الراعية للبطولة.

أخبار ذات صلة
منتخبنا يبدأ «دولية دبي للسلة» بلقاء حمص الفداء السوري
شباب الأهلي يفوز على كاظمة في سوبر غرب آسيا للسلة
كرة السلة
اتحاد السلة
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
منتخب السلة
آخر الأخبار
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©