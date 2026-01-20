أوساكا تستهل «موسم قناديل البحر» بفوز ممتع في «أستراليا المفتوحة»



دخلت نعومي أوساكا الفائزة مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى ملعب رود ليفر مرتدية زياً مستوحى من قناديل البحر، لتحقق فوزاً صعباً 6-3 و3-6 و6-​4 على الكرواتية أنتونيا روجيتش لتتأهل إلى الدور الثاني ‌في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء.

وحولت اللاعبة المصنفة ​الأولى على العالم سابقاً الملعب ⁠الرئيسي إلى ‌منصة عرض أزياء، وأثارت دهشة الجمهور عندما دخلت بإطلالة مفعمة بألوان زاهية، وهي تحمل مظلة بيضاء وقبعة عريضة الحواف مطابقة لها وترتدى قميصاً مستوحى ⁠من ملابس البحر زينته بأشرطة صفراء فاتحة ⁠على الأكمام.

ونشرت صوراً للزي على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، وكتبت «التقطوا هواتفكم، إنه موسم قناديل ​البحر».

وقالت على أرض الملعب «سمحت لي نايكي بتصميم هذا الزي.. أنا ممتنة للغاية لأنني قادرة على القيام بالأشياء التي أحبها».

وبالكاد نافست روجيتش التي ارتدت زي تنس تقليدياً باللونين الأزرق ​والأبيض، أوساكا في مجال ‍الموضة، لكن المصنفة 65 عالميا كانت مستعدة بالتأكيد لمعركة في التنس.

ولم تستسلم روجيتش أمام ضربات أوساكا النارية، وكان لديها طموحها الخاص للنجاح ‍في البطولات الأربع الكبرى، وأشعلت الأجواء ⁠في الملعب بمجموعة من الضربات ​الناجحة المذهلة لتفرض خوض مجموعة ثالثة.

ولم تكن الأمور سهلة على أي من ​اللاعبتين، وتذبذب مستواهما في ضربات الإرسال بشكل متكرر.

ولكن ‍في النهاية نجحت أوساكا في الحصول على كسر الإرسال الحاسم عندما كانت النتيجة 5-4، ولعبت ضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب لتنهي المباراة بطريقة رائعة، وستلعب اليابانية ضد الرومانية ‌سورانا كريستيا من أجل مكان في الدور الثالث.