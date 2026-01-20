الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوساكا تستهل «موسم قناديل البحر» بفوز ممتع في «أستراليا المفتوحة»

أوساكا تستهل «موسم قناديل البحر» بفوز ممتع في «أستراليا المفتوحة»
20 يناير 2026 17:45

 
ملبورن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فيدرر يبهر ألكاراز مجدداً في ملاعب الجولف
سونميز.. ضجة جديدة في تركيا!


دخلت نعومي أوساكا الفائزة مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى ملعب رود ليفر مرتدية زياً مستوحى من قناديل البحر، لتحقق فوزاً صعباً 6-3 و3-6 و6-​4 على الكرواتية أنتونيا روجيتش لتتأهل إلى الدور الثاني ‌في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء.
وحولت اللاعبة المصنفة ​الأولى على العالم سابقاً الملعب ⁠الرئيسي إلى ‌منصة عرض أزياء، وأثارت دهشة الجمهور عندما دخلت بإطلالة مفعمة بألوان زاهية، وهي تحمل مظلة بيضاء وقبعة عريضة الحواف مطابقة لها وترتدى قميصاً مستوحى ⁠من ملابس البحر زينته بأشرطة صفراء فاتحة ⁠على الأكمام.
ونشرت صوراً للزي على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، وكتبت «التقطوا هواتفكم، إنه موسم قناديل ​البحر».
وقالت على أرض الملعب «سمحت لي نايكي بتصميم هذا الزي.. أنا ممتنة للغاية لأنني قادرة على القيام بالأشياء التي أحبها».
وبالكاد نافست روجيتش التي ارتدت زي تنس تقليدياً باللونين الأزرق ​والأبيض، أوساكا في مجال ‍الموضة، لكن المصنفة 65 عالميا كانت مستعدة بالتأكيد لمعركة في التنس.
ولم تستسلم روجيتش أمام ضربات أوساكا النارية، وكان لديها طموحها الخاص للنجاح ‍في البطولات الأربع الكبرى، وأشعلت الأجواء ⁠في الملعب بمجموعة من الضربات ​الناجحة المذهلة لتفرض خوض مجموعة ثالثة.
ولم تكن الأمور سهلة على أي من ​اللاعبتين، وتذبذب مستواهما في ضربات الإرسال بشكل متكرر.
ولكن ‍في النهاية نجحت أوساكا في الحصول على كسر الإرسال الحاسم عندما كانت النتيجة 5-4، ولعبت ضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب لتنهي المباراة بطريقة رائعة، وستلعب اليابانية ضد الرومانية ‌سورانا كريستيا من أجل مكان في الدور الثالث.

أوساكا
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
جراند سلام للتنس
آخر الأخبار
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©