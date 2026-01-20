طواف الشارقة الدولي الـ 11 جاهز للانطلاق الجمعة



علي معالي (أبوظبي)

وضعت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الحادي عشر 2026 اللمسات الأخيرة للحدث الدولي الكبير الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، حيث عقدت اللجنة اجتماعها التحضيري الأخير بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وبخيت سعيد القرص نائب مدير الطواف ورؤساء اللجان المختلفة والأعضاء، واعتمدت كل الترتيبات التنظيمية واللوجستية للنسخة الجديدة.

وأعرب عبدالله الدح عن سعادته بالتحضيرات، وشكر كل فرق العمل باللجان الفرعية التي عملت تحت لواء اللجنة المنظمة، مؤكداً تفاؤله بتنظيم نسخة تعزز النجاحات السابقة وترسخ المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الشارقة في تنظيم البطولات والأحداث الدولية.

يذكر أن النسخة الجديدة للطواف الدولي تقام بمشاركة 162 دراجا من 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة حول العالم، بمسافته الإجمالية 503 كلم، موزعة على 5 مراحل، وسوف يقام إلى جانبه سباقان محليان للمعاقين والشباب في المرحلة الثالثة منه، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة في نقاط الانطلاق والختام لكل مرحلة.