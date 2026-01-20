الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طواف الشارقة الدولي الـ 11 جاهز للانطلاق الجمعة

طواف الشارقة الدولي الـ 11 جاهز للانطلاق الجمعة
20 يناير 2026 17:48

 
علي معالي (أبوظبي)
وضعت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الحادي عشر 2026 اللمسات الأخيرة للحدث الدولي الكبير الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، حيث عقدت اللجنة اجتماعها التحضيري الأخير بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وبخيت سعيد القرص نائب مدير الطواف ورؤساء اللجان المختلفة والأعضاء، واعتمدت كل الترتيبات التنظيمية واللوجستية للنسخة الجديدة.
وأعرب عبدالله الدح عن سعادته بالتحضيرات، وشكر كل فرق العمل باللجان الفرعية التي عملت تحت لواء اللجنة المنظمة، مؤكداً تفاؤله بتنظيم نسخة تعزز النجاحات السابقة وترسخ المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الشارقة في تنظيم البطولات والأحداث الدولية.
يذكر أن النسخة الجديدة للطواف الدولي تقام بمشاركة 162 دراجا من 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة حول العالم، بمسافته الإجمالية 503 كلم، موزعة على 5 مراحل، وسوف يقام إلى جانبه سباقان محليان للمعاقين والشباب في المرحلة الثالثة منه، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة في نقاط الانطلاق والختام لكل مرحلة.

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تبحث التعاون
تتويج الفائزين في تحدي «سايبر ران آند رايد»
طواف
الدراجات
الدراجات الهوائية
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©