«مزنة» تعانق «ناموس الثنايا» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«مزنة» تعانق «ناموس الثنايا» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
20 يناير 2026 19:33

 
دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن الفائزين في أشواط الثنايا ضمن منافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأحرزت «مزنه» لسعيد جابر عبدالله محمد كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا المفتوح، بزمن بلغ 12:17:0 دقيقة، لتحصد جائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.
وفي الشوط الثاني المخصص للثنايا الجعدان المفتوح، نال «حساس» لسيف مصبح مطر الخييلي البندقية ومليون درهم بعد تفوقه بتوقيت 12:00:6 دقيقة.
وحسمت «محفوفه» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند الشوط الثالث للثنايا المحليات، وظفرت بكأس سمو ولي عهد دبي والمليون درهم، بزمن 12:10:5 دقيقة.
وأهدى «ثمين» مالكه سعيد جابر عبدالله محمد البندقية المخصصة للثنايا الجعدان المحليات، بعد أن تصدّر مجريات الشوط الرابع مسجلاً زمناً قدره 12:11:2 دقيقة، لينال الجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم.
وفي الشوط الخامس المخصص للثنايا lk فئة الإنتاج، تألقت «غرناطه» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، واقتنصت الكأس ومليون درهم بعد تسجيلها توقيتاً بلغ 12:03:1 دقيقة.
واختتمت أشواط الرموز بالشوط السادس للثنايا الجعدان فئة الإنتاج، أحرز «والم» لأحمد حمد مبارك رغاش الشامسي البندقية، وحقق أفضل توقيت في منافسات اليوم بزمن بلغ 12:00:4 دقيقة، ليظفر بجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم.
وفي الفترة الصباحية، سجّلت «فرق» لمبارك عامر حمد عفصان المنصوري بداية مميزة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات للإنتاج، بعد أن أنهت السباق بتوقيت قوي بلغ 12:08:6 دقيقة، كأفضل توقيت في الفترة الصباحية.
وحققت «علاج» لمطر راشد علي مفتاح الشامسي صدارة الشوط الثاني للمهجنات للإنتاج، ونال «شاهين» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات للإنتاج، وفي الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج، تفوق «الهارب» لسعيد منانه غدير اجتبي.
وتقام الأربعاء منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، بإقامة 16 شوطاً صباحية لمسافة 8 كيلومترات، خصصت 10 منها لفئة الإنتاج، وتتواصل التحديات في الفترة المسائية عبر 12 شوطاً، حيث تشهد انطلاقتها أربعة أشواط قوية تعرف بأشواط العمالقة، والتي تجمع بين عدد من أبرز المطايا المشاركة في هذه الفئة.
ويختتم المهرجان الخميس بإقامة السباقات الختامية على رموز سن الحول والزمول، وفي مقدمتها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، والذي يعد أقوى رموز المهرجان وأغلاها.

سباقات الهجن
مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الثنايا
محمد بن مكتوم بن راشد
