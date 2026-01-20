شباب الأهلي بطل الشتاء بنتيجة تاريخية في جولة البطاقات الحمراء



معتز الشامي (أبوظبي)

انفرد شباب الأهلي بصدارة دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن شاركها مع العين والنصر في الجولة الثالثة وتصدّر بفارق الأهداف آنذاك، لكن الفرسان أنهوا الدور الأول من المسابقة أبطالاً للشتاء للمرة الخامسة في تاريخهم بدوري المحترفين.

وأكرم شباب الأهلي ضيفه دبا بسبعة أهداف، محققاً الفوز الأكبر له أمامه خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين، كما ساهمت سباعية الأهلي في رفع حصيلة أهداف الجولة لتصل لـ20 هدفاً، في ظل فقر الأهداف في أول 6 مباريات من هذه الجولة (13 هدفاً فقط).

ولكن ارتفاع الأهداف لم يكن الوحيد في هذه الجولة إذ أشهرت 5 بطاقات حمراء بعد أن غابت عن الجولة الماضية، و75% من أهداف هذه الجولة سُجلت من لعب مفتوح، فيما سُجّلت 5 أهداف من كرات ثابتة، وهدفٌ واحدٌ فقط سُجّل بضربة رأسية وكان أول أهداف الجولة بهدف ريناتو جونيور للوصل في مرمى الجزيرة.

ولم يكتف شباب الأهلي بالنتيجة الكبيرة، بل كان أكثر فرق الجولة تسديدا (35 تسديدة) والأكثر في التسديد على المرمى (12 تسديدة)، وأكثر من استحوذ بنسبة (73%)، ولم يسمح للاعبي دبا بأيّة تسديدة أو حتى لمسة داخل منطقة الجزاء.

واجمالاً أنهى شباب الأهلي الدور كأكثر الفرق تسديداً (218) وتسديداً على المرمى (70)، وبذات الرصيد من الأهداف مع العين (27 هدفاً)، وأقل فريق تعرّض مرماه لتسديدات مباشرة (26 تسديدة)، وبـ10 مباريات بشباك نظيفة وهي حصيلة مساوية للشباك النظيفة في موسمه الماضي بأكمله في المسابقة.

أما العين فرغم تسجيله لـ27 هدفاً، إلا أنه أهدر العدد الأكبر من الفرص المحققة (28 فرصة)، أي أكثر بـ11 فرصة من أي فريق آخر (الوصل والنصر 17)، وهو أكثر الفرق تسديداً على العارضة والقائمين (7 تسديدات بالتساوي مع البطائح).

فيما كان الظفرة ثاني أقل فريق في عدد التسديدات (124 تسديدة) لكنه يمتلك النسبة الأعلى من تحويل التسديدات لأهداف (16%) وعجمان الأقل بـ6%، أما الوصل فأنهى الدور الأول كأعلى الفرق في متوسط الاستحواذ (61%).

وعلى الجانب الآخر، وفي كلاسيكو الإمارات، استطاع كل من لابا كودجو وعمر خريبين «هدافا الدوري» أن يكونا اللاعبين الوحيدين اللذان سجّلا أكثر من هدف في هذه الجولة، فيما توزّعت سباعية شباب الأهلي على 7 لاعبين، بينما أسهمت تصديات أحمد شامبيه الـ7 في حفاظ فريقه النصر على نظافة شباكه.