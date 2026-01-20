أين تقع «بانينكا دياز»؟ أكثر 9 ركلات جزاء ضائعة إيلاماً في تاريخ كرة القدم

معتز الشامي (أبوظبي)

تشكل ركلات الجزاء لحظات صعبة في عالم كرة القدم، ففيها تبنى السمعة أو تهدم في ثوان معدودة، وقد يتردد صدى إضاعة ركلة واحدة لسنوات يعيدها المشجعون واللاعبون على حد سواء مراراً وتكراراً، وتحول إبراهيم دياز من بطل عظيم للمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى ضحية نهاية قاسية في المباراة النهائية ضد السنغال، بعد إضاعته ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 7+ 90 كانت كفيلة بتتويج المغرب باللقب الغائب منذ 50 عاماً.

ومن نهائيات كأس العالم إلى ليالي دوري أبطال أوروبا التي لا تنسى، يزخر تاريخ كرة القدم بلحظات خيبة الأمل بسبب ركلات الجزاء، لكن ما هي أكثر 9 ركلات جزاء ضائعة إيلاماً في تاريخ كرة القدم.

1- روبرتو باجيو – نهائي كأس العالم 1994

لا يمكن وصف الألم بكلمات أبلغ من كلمات باجيو نفسه، والذي استذكر تلك اللحظة في مقابلة مع صحيفة «ذا أثليتيك»، قائلاً: «لو كان معي سكين في تلك اللحظة لطعنت نفسي. لو كان معي مسدس لأطلقت النار على نفسي. في تلك اللحظة تمنيت الموت. هكذا كان الأمر»

2- إبراهيم دياز – نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

ستخلد هذه اللقطة في تاريخ البطولة، انتظر المغرب نصف قرن ليحرز هذا اللقب، وقدم بطولة رائعة، وكان بإمكانه التتويج بها بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة بالدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وكان إبراهيم دياز على بعد ضربة جزاء من تحويل نفسه إلى بطل استثنائي، لكن تحولت أحلام دياز والمغرب إلى كابوس، بعد اختياره تسديد ركلة الجزاء الحاسمة برعونة شديدة على طريقة «بانينكا».

3- جاريث ساوثجيت - نصف نهائي يورو 1996

يمكن تحديد بداية معاناة المنتخب الإنجليزي مع ركلات الترجيح بإضاعة ساوثجيت ركلة الترجيح في ويمبلي. خسر منتخب الأسود الثلاثة مبارياته الأربع التالية في البطولات الكبرى بركلات الترجيح، حيث خرج من كأسي عالم وبطولتي أوروبا بركلات الترجيح، قبل أن يتخلص من عقدته أمام كولومبيا في 2018.

4- ستيوارت بيرس – نصف نهائي كأس العالم 1990

أهدر ستيوارت بيرس، لاعب منتخب إنجلترا، ركلة ترجيح شهيرة في نصف نهائي كأس العالم 1990 ضد ألمانيا الغربية، وهي لحظة مؤلمة طبعت مسيرته في البطولة وطاردته حتى نجاحه في استعادة مكانته في بطولة أمم أوروبا 1996، عندما نجح بالتسجيل ضد إسبانيا في ركلات الترجيح.

5- جون تيري - نهائي دوري أبطال أوروبا 2008

استذكر تيري انزلاقه الشهير تحت أمطار موسكو لمجلة «فور فور تو»، قائلاً: «لم يكن من المفترض أن أسدد إحدى ركلات الجزاء الخمس الأولى، لكن ديدييه دروجبا طرد من الملعب. ما زلت أفكر في تلك الركلة الضائعة حتى اليوم. بصراحة، ليس بنفس القدر الذي كنت أفكر فيه سابقا، لكنني ما زلت أستيقظ وأجدها ماثلة أمامي».

وأضاف: «عندما تسترجع مسيرتك الكروية، تعد الألقاب ذات قيمة كبيرة، لكن تلك التي لم تفز بها تطاردك، ولن أنسى تلك الركلة أبداً. لا أعتقد أنني سأتجاوزها أبداً. لقد حطمتني تلك الركلة».

6- ديفيد تريزيجيه - نهائي كأس العالم 2006

لحسن حظ تريزيجيه، طويت تلك اللحظة في غياهب النسيان بعد نطحة زين الدين زيدان لماركو ماتيراتزي قبلها بقليل، والتي كانت اللحظة الحاسمة في نهائي كأس العالم 2006.

7- جادون سانشو - نهائي يورو 2020

ألقت الإساءات العنصرية التي تعرض لها 3 لاعبين شباب من ذوي البشرة السمراء بعد خسارة نهائي يورو 2020 بظلالها القبيحة على هذه اللحظة، وأضاع جادون سانشو وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، 3 ركلات ترجيح لتخسر إنجلترا اللقب على أرضها أمام إيطاليا.

ومن المؤكد أن راشفورد وساكا سيشاركان في كأس العالم هذا الصيف، لكن سانشو لم يتعاف أبداً، فمنذ غيابه عن مباراة إيطاليا، شارك في مباراة واحدة فقط مع منتخب إنجلترا، كانت ضد أندورا.

8- محمد صلاح - الملحق المؤهل لكأس العالم 2022

انتهت رحلة محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بخيبة أمل كبيرة، وتحديداً في ركلات الترجيح ضد السنغال، حيث أهدر ركلة ترجيح، وسجل زميله في ليفربول -وقتها- ساديو ماني ركلة الجزاء الحاسمة، ليصعد بالسنغال إلى مونديال قطر 2022.

9. كومان و تشواميني - نهائي كأس العالم 2022

تعرض لاعبا المنتخب الفرنسي كينغسلي كومان وأوريليان تشواميني لإساءات عنصرية بغيضة عبر الإنترنت، بعد إهدارهما ركلتي ترجيح أمام الأرجنتين في النهائي، الذي خسرته فرنسا بعد التعادل 3-3.