اتحاد الكرة يجري قرعة كأس الاتحاد وكأس الإمارات لكرة قدم الصالات



دبي (الاتحاد)

أجرى اتحاد الكرة، مساء اليوم، في مقره بدبي، مراسم قرعة كأس الاتحاد وكأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، شهد مراسم القرعة، إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات.

بدأت المراسم بسحب قرعة بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، التي وزعت الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى: اليرموك، الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، خورفكان، والبطائح، وفي المجموعة الثانية: شباب الأهلي، كلباء، ودبا الحصن.

وتقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات أيام 20 و24 و28 فبراير المقبل بنظام الدوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولاً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي سيُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 4 و7 مارس، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية ذهاباً وإياباً يومي 10 و13 مارس.

وحددت قرعة بطولة كأس الاتحاد أطراف مباريات البطولة من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية، وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وتقام منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد على مدار يومي 10 و11 فبراير المقبل، بمشاركة 14 فريقاً الذين تأهلوا من التصفيات التمهيدية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة للفرق الثلاثة التي تأهلت مباشرة خلال قرعة التصفيات التمهيدية، إلى جانب جميع أندية دوري الدرجة الأولى البالغ عددها 15 فريقاً.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى الدور ثمن النهائي المقرر إقامته يومي 2 و3 مارس، فيما يقام دور الثمانية يوم 11 مارس، ودور الأربعة يوم 1 أبريل، وتقام المباراة النهائية يوم 29 أبريل.