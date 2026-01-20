الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دعم لوجستي كامل لطواف الإمارات 2026 من «أبوظبي للدراجات»

دعم لوجستي كامل لطواف الإمارات 2026 من «أبوظبي للدراجات»
20 يناير 2026 21:00

 
أبوظبي (وام)

أكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن النادي يستضيف إحدى مراحل السرعة ضمن منافسات طواف الإمارات، في خطوة تعكس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها النادي.
وأشار على هامش الإعلان عن مسارات النسخة المقبلة من طواف الإمارات للسيدات، والرجال والسيدات إلى حرص النادي على تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي لإنجاح طواف الإمارات، انطلاقاً من دوره شريكاً فاعلاً في استضافة أحد أبرز الأحداث العالمية في رياضة الدراجات الهوائية.
وقال: «استضافة النادي لمرحلة السرعة تمثل فرصة مهمة لإبراز مرافق النادي وما وصل إليه من تطور، إلى جانب إتاحة المجال لدراجي النادي، لا سيما فئتي الشباب والشابات، للاحتكاك المباشر بمحترفي فرق الطواف، والاستفادة من خبراتهم الفنية والبدنية وأساليب التدريب والتغذية».
وأوضح الخييلي إلى أن اقتراب المواهب الصاعدة من نجوم الطواف يسهم في تطوير مستوياتهم، من خلال التعلم العملي والتفاعل المباشر، مؤكدا حرص النادي على تنظيم لقاءات وورش عمل خلال فترة إقامة الطواف، بما يدعم مسيرة الدراجين، ويعزز نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع.

طواف الإمارات
طواف الإمارات للدراجات
نادي أبوظبي للدراجات
النخيرة الخيلي
