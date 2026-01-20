الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الكرواتي دامير مدرباً لفريق خورفكان

الكرواتي دامير مدرباً لفريق خورفكان
20 يناير 2026 20:45


خورفكان (الاتحاد)
تعاقد نادي خورفكان مع المدرب الكرواتي دامير كرزنار البالغ من العمر 53 عاما، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وكشف خورفكان عبر حسابه على منصة «إكس» عن تولي كرزنار المسؤولية خلفا للمدرب الإماراتي حسن العبدولي.
ويمتلك كرزنار خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري الإماراتي، بعد أن سبق له العمل مساعدا لمواطنه زوران ماميتش خلال توليه تدريب نادي العين، بجانب العمل مع العديد من الفرق الأوروبية آخرها نادي أويبست المجري. يحتل خورفكان المركز الحادي عشر في ترتيب فرق دوري المحترفين الإماراتي برصيد 12 نقطة، وهو من الفرق المهددة بالهبوط مع نهاية مباريات الدور الأول من المسابقة.

