الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناديا العين وشنغهاي شينهوا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

محمد إبراهيم المحمود يشهد توقيع مذكرة التعاون في حضور جو جي تشينج (وام)
20 يناير 2026 22:40

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
كأس رئيس الدولة يفتح أبواب الإثارة في ربع النهائي
الصين تطلق المرحلة الثانية من اختبارات تقنية الجيل السادس "6G"


وقع نادي العين مذكرة تفاهم مع نادي شنغهاي شينهوا الصيني لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل تبادل الخبرات الفنية، وتطوير الفئات السنية، والتعاون في مجال الكشافين واستقطاب المواهب، إضافة إلى مشاركة المعرفة في مجالات الإدارة الرياضية، والتسويق، والطب الرياضي.
وأكد نادي العين أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بقاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد تستهدف أيضاً استكشاف الفرص التجارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريب فني ومعسكرات خارجية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات الإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الرياضي لدى الناديين.
حضر مراسم التوقيع محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي، وجو جي تشينج، رئيس مجلس إدارة نادي شنغهاي شينهوا لكرة القدم، ووقعها راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، ووانج شو وي، المدير العام للنادي الصيني.

نادي العين
محمد المحمود
فريق العين
الصين
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©