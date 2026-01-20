الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«كلوب بروج» يضرب بقوة ويحيي آمال التأهل في دوري أبطال أوروبا

«كلوب بروج» يضرب بقوة ويحيي آمال التأهل في دوري أبطال أوروبا
20 يناير 2026 22:49


أستانا (د ب أ)
حقق نادي كلوب بروج البلجيكي فوزاً ساحقاً على مضيفه نادي كايرات ألماتي الكازاخي 4 - 1 اليوم الثلاثاء على ملعب أستانا أرينا، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.
وافتتح ألكسندر ستانكوفيتش التسجيل في الدقيقة 32 بعد خطأ من الحارس تيميرلان أناربيكوف، ثم ضاعف القائد هانز فاناكن النتيجة مستغلاً تمريرة خواكين سيس. وفي الشوط الثاني، تمكن روميو فيرمانت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يضيف المدافع براندون ميتشيل الهدف الرابع برأسية قوية. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل البديل أديلت ساديبكوف هدفاً شرفياً رائعاً لأصحاب الأرض بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة، ودع كايرات ألماتي البطولة رسمياً قبل مواجهته الأخيرة ضد نادي أرسنال، بينما أبقى كلوب بروج على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل الصدام المرتقب مع نادي مارسيليا الفرنسي.
ورفع كلوب بروج رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث والعشرين، وظل كايرات ألماتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

