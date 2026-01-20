الإمارات تختتم مشاركتها في منتدى الاتحاد الدولي للقدرة بإيطاليا



بيروجيا (وام)

اختتم وفد دولة الإمارات أمس مشاركته في منتدى الاتحاد الدولي للفروسية لرياضة القدرة في مدينة بيروجيا الإيطالية، برعاية قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

واستعرض الاتحاد الدولي للفروسية خلال المنتدى البرنامج الوطني«اليمامة»، الخاص بعرض نتائج سباقات القدرة في جميع أنحاء العالم، مثنياً على المبادرة الإماراتية، وقيمتها الكبيرة في دعم تطور القدرة عالمياَ، والجهود التي بذلت لتنفيذ البرنامج وتسويقه.

وجرى عرض الجواز الإلكتروني للخيول المقرر استخدامه من قبل الاتحاد الدولي اعتباراً من 28 يناير الجاري.

وتضمن المنتدى الدولي جلسات عدة حول رياضة القدرة، وفحوصات الخيول خارج إطار المنافسة، واستعراض الحلول لتحديات اللجان المنظمة، وعرض فيلم وثائقي حول ما بعد «خط النهاية»، وحلقة نقاش حول الفرسان الشباب، ومستقبل القدرة عالمياً، بالإضافة إلى عرض تقديمي من إدارة العمليات التقنية في الاتحاد الدولي للفروسية.

ضم وفد الدولة المشارك الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، وأحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ، أهمية المشاركة في منتدى الاتحاد الدولي، وعرض البرنامج الوطني«اليمامة»، الخاص برياضة القدرة خلال المؤتمر، والتقدير الكبير الذي حظي به من الاتحاد الدولي، والإشادة بإمكانياته، واعتماده دولياً.

وأثنى على رعاية قرية الإمارات العالية للقدرة للمنتدى وجهودها التطويرية في مجالات رياضة القدرة، وتقديم المبادرات المبتكرة والذكية، ومنها نظام التوقيت، ومساهمته في نجاح البطولات العالمية، وتسهيل الحصول على النتائج.