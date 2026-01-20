الأسطورة زيكو يعلن مشاركته في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

أبوظبي (وام)

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية والمدرب السابق ارتور أنتونس كويمبرا الشهير بـ «زيكو»مشاركته في منافسات ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل.

وقال النجم البرازيلي: «سأكون مشاركا في ألعاب الماسترز بأبوظبي، الأمر لا يتعلق بالفوز بل بإثبات أن الروح لا تكبر».

وأضاف:«عندما تلقيت الدعوة، قبلتها بسعادة كبيرة، وأفخر كثيرا لكوني أحد المشاركين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.. إذا كنتم فوق سن 30 عاما، اختاروا رياضتكم، تدربوا عليها، واصنعوا تجربة عالمية حقيقية».