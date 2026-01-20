الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة

21 يناير 2026 00:25

 

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة اكتمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات المهرجان بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي.
وأوضحت اللجنة أن المهرجان ينطلق الخميس بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، مشيرة إلى بدء إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة اليوم.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، أن المهرجان الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، يجسد قيم الوفاء والتقدير لإرث وأثر المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في تأسيس قرية بوذيب العالمية، وتمكين الفرسان والفارسات من التميز في رياضات الفروسية، ودعم إقامة السباقات منذ تأسيسها.
وقال: المهرجان يكتسب سمعة عالمية كبيرة؛ نظراً لما يتضمنه من منافسات قوية في مختلف السباقات، وقيمة كبيرة في الارتقاء بهذه الرياضة، وتطورها، بما يتماشى مع ريادة دولة الإمارات العالمية، وتصدرها المشهد، من خلال الإنجازات المحققة على مدار العقود الماضية، وتعاقب أجيال من الأبطال في مختلف الفئات.
بدوره، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، إن ترتيبات إقامة المهرجان ونجاحه، تمثلان أولوية كبيرة لدى الاتحاد، من خلال وضع الترتيبات الكفيلة بتميزه، وتوفير كل المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بمكانته العالمية، ودوره الملموس في تطور رياضة القدرة.
وأكد حرص الاتحاد، بالتعاون مع اللجان المنظمة بالقرية، على متابعة جميع الإجراءات المرتبطة بعمليات التحضير للمهرجان، انطلاقا من الفحوص البيطرية، واعتماد القوائم المشاركة في فعالياته، والفرق الفنية والبيطرية، ولجان التحكيم والتنظيم.

