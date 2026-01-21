الريال يكتسح موناكو في حضور «الضيف الاستثنائي»

مدريد (د ب أ)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً كاسحاً على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 6 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 5 و20، ثم أضاف الأرجنتيني فارنكو ماستانتونو الهدف الثالث في الدقيقة 51، وأحرز الألماني تيلو كيرير الهدف الرابع في الدقيقة 55، ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الخامس في الدقيقة 63.

واختتم السداسية، الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 80، وكان جوردان تيزيه قد سجل الهدف الوحيد لموناكو عند الدقيقة 72.

ويأتي الفوز الكبير للريال بعد فترة من التذبذب في النتائج، شهدت خسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة 2 / 3 في المباراة التي أقيمت في جدة، ليتم إقالة المدرب تشابي ألونسو بعدها، قبل أن يتولى المدرب ألفارو أربيلوا المهمة، ومعه ودع الفريق كأس ملك إسبانيا بالخسارة من ألباسيتي 2 / 3.

وفاز ريال مدريد مؤخراً على ليفانتي 2 / صفر في الدوري لكن صافرات الاستهجان كانت حاضرة ضد اللاعبين بسبب النتائج الأخيرة. ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ 21 نقطة، وبفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثالث والذي يلعب اليوم الأربعاء مع سانت جيلواز البلجيكي في الجولة نفسها.

أما موناكو فتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ20.

وتحت أنظار ضيف استثنائي، وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق، والبرازيل الحالي، أكرم الريال وفادة ضيفه بعدما أمطر شباكه بسداسية. وبدأ الريال مهرجان الأهداف مبكراً في الدقيقة الخامسة، حيث سجل مبابي الهدف الأول من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي. وبعد احتفاله رفقة زملائه اعتذر مبابي لجماهير فريقه الأسبق موناكو، الذي شهد بداية تألقه قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان. وحاول الريال تسجيل المزيد حيث سدد الفرنسي تشواميني، لكن تسديدته لم تعرف طريقها إلى الشباك، في المقابل أضاع الإسباني أنسو فاتي أول فرصة خطيرة لموناكو في الدقيقة 19، بعدما تابع عرضية أمام المرمى بتسديدة غير متقنة. وعاقبه الريال سريعاً بهدف ثان أيضا عن طريق مبابي الذي تابع هذه المرة تمريرة فينيسيوس الذي أهداه كرة الهدف الثاني، بعدما كان الفرنسي قد دافع عنه في مؤتمر صحفي قبل المباراة، ضد صافرات الاستهجان من جماهير الريال في المباراة الماضية. واكتفى الريال بثنائية الشوط الأول، ليواصل الضغط في بداية الشوط الثاني، حيث سجل ماستانتونو هدفاً ثالثاً لمدريد، من خلال تمريرة رائعة عن طريق فينيسيوس بعد هجمة سريعة للفريق الإسباني في الدقيقة 51.

وبعد 4 دقائق فقط، نجح الريال في إضافة هدف رابع، بعدما حول الألماني تيلو كيريرا مدافع موناكو، عرضية فينيسيوس بطريق الخطأ إلى هدف في شباك الفريق الفرنسي. ثم اكتفى فينيسيوس بالصناعة، ليرد على الانتقادات ويسجل بنفسه هدفاً رائعاً في الدقيقة 63، من تسديدة صاروخية اكتفى الحارس بمشاهدتها. وقلص جوردان تيزيه الفارق لصالح موناكو بهدف في الدقيقة 72، بعدما كان قد أهدر فرصة سهلة في الشوط الأول. ورد بيلينجهام بالهدف السادس بعدما راوغ الحارس وسجل بطريقة رائعة، ليعزز التقدم الكبير للفريق على ملعبه.