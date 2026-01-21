الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا يضم البرازيلي أندريجو أروخو

دبا يضم البرازيلي أندريجو أروخو
21 يناير 2026 09:13

فيصل النقبي (الفجيرة)
أعلنت شركة دبا لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي أندريجو أروخو أوليفيرا دي أراوخو، وذلك في إطار سعيها لتعزيز صفوف الفريق الأول ودعم خط الوسط الهجومي خلال المرحلة المقبلة.
وجرى توقيع العقد بحضور طه عزت، المدير التنفيذي لشركة دبا لكرة القدم، وخالد راشد الظنحاني، مدير إدارة الشؤون المالية، حيث عبّرت إدارة النادي عن ثقتها في قدرة اللاعب على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، بما يتوافق مع طموحات الفريق وأهدافه في المنافسات المقبلة، خصوصاً في دوري أدنوك للمحترفين، متمنيةً له التوفيق والنجاح مع «النواخذة». 
وفي سياق متصل، توصلت شركة دبا لكرة القدم إلى اتفاق ودي مع اللاعب الأردني محمود المرضي، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك في أجواء إيجابية عكست الاحترام المتبادل، مع تمنيات إدارة النادي للاعب بالتوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

