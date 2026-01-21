«البدلاء».. 5 أهداف مؤثِّرة في الجولة الـ 13 من «دوري أدنوك»

علي معالي (أبوظبي)

شهدت الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين تألقاً لافتاً لعدد من اللاعبين البدلاء، حيث ظهر تأثيرهم الكبير فور نزولهم مع فرقهم، حيث سجلوا أهدافاً مؤثِّرة للغاية، قلبت موازين بعض المباريات، وساهمت في تحسين ترتيب فرقهم بالبطولة.

وسجّل ريناتو جونيور، الذي لعب بدلاً من فابيو ليما في مباراة الوصل أمام الجزيرة، هدف التفوق للإمبراطور في الدقيقة 96، وهو الهدف الذي منح الوصل نقاط المباراة كاملة ودفعه إلى احتلال المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة ثانية جمعت الشارقة مع كلباء نجح البديلان حارب عبدالله، وفراس بالعربي في تسجيل هدفين مؤثرين للغاية للملك، شارك حارب عبدالله بدلاً من ايجور كورونادو في الدقيقة 76، وكانت النتيجة وقتها تعادل الشارقة وكلباء 1-1، وتمكّن حارب عبدالله من تسجيل هدف التقدم للملك في الدقيقة 79، أي بعد 3 دقائق من نزوله الملعب، بمهارة عالية، وكان فراس بالعربي قد سبقه في المشاركة بالمباراة عند الدقيقة 55 بدلاً من جيليرمي بيرو، وسجل فراس هدف الاطمئنان للشارقة في الدقيقة 82 من تمريرة لوان بيريرا.

وفي مباراة ثالثة جمعت عجمان مع الظفرة، استطاع البديل مارسيلو فيلهو، الذي شارك بدلاً من عبدالرحمن السوسي، خطف هدف التعادل في الدقيقة 92، ليعود الظفرة بنقطة مهمة للغاية من استاد راشد بن سعيد، رفعت رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السابع في ترتيب دوري أدنوك.

وفي مباراة رابعة أضاف يوري سيزار هدف شباب الأهلي السابع في مرمى دبا، بعدما شارك بدلاً من محمد جمعة في الدقيقة 46، وصحيح أن هدف سيزار ليس بالحاسم في المباراة، لكنه أكد مدى جاهزية اللاعب البديل في وضع شباب الأهلي نفسه على قمة الترتيب ليستحق لقب بطل الشتاء.