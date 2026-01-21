«الجودو» يفتح باب التسجيل للمشاركة في «ألعاب الماسترز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجودو، عبر موقعة الرسمي، فتح باب الاشتراك في فعاليات ألعاب الماسترز العالمية «البطولة الرئيسية» لعام 2026، والتي تنظّمها رابطة ألعاب الماسترز العالمية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، والتي يُتوقع أن يشارك فيها أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وتشهد ألعاب الماسترز التنافس في حوالي 37 رياضة فردية وجماعية وتراثية تقليدية متنوعة، بهدف دعم الحركة الأولمبية وتشجيع شعار «الرياضة للجميع»، والتي تقام فعالياتها بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي في أكثر من 20 موقعاً رياضياً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وسط مشاركة مجتمعية مفتوحة.

ومن جانبه، أكد محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، أن توجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، تمركزت حول ضرورة المساهمة الجادة في إنجاح فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، والتي تمثّل فرصة عظيمة للرياضيين لممارسة هواياتهم بمختلف أعمارهم.

وأعلن بدء التسجيل عبر موقع الاتحاد للمشاركة في فردي السيدات والرجال للجودو، من خلال الأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للجودو، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، دعماً لجهود مجلس أبوظبي الرياضي.