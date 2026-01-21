إستيفاو يستعد لمعادلة إنجاز مبابي في دوري الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى إستيفاو ويليان لمعادلة إنجاز كيليان مبابي، عندما يواجه تشيلسي فريق بافوس القبرصي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع فريق البلوز، خلال مباراة الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج، بحثاً عن الفوز الذي سيبقيهم في المنافسة على مركز ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن يبادر ليام روسينيور بتغيير تشكيلته الأساسية التي فازت يوم السبت على برينتفورد في البريميرليج، وذلك في إطار تعامله مع الإصابات وحالات الإنفلونزا الجماعية داخل فريقه.

وفي بداية الأسبوع، كان إستيفاو أحد اللاعبين الغائبين، حيث كشف روسينيور أن اللاعب البرازيلي الدولي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. لكن صباح الثلاثاء، عاد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً إلى التدريبات مع الفريق، ما يجعله جاهزاً على ما يبدو لمباراة الفريق القبرصي.

وفي الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان روسينيور سيعيد إستيفاو إلى التشكيلة الأساسية في هذه المباراة. مع ذلك، سيكون البرازيلي في وضع يسمح له بمعادلة إنجاز مبابي إذا لعب.

وسجّل إستيفاو في أول 3 مباريات له كأساسي في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، حيث هزّ الشباك أمام أياكس، وكاراباخ، وبرشلونة على التوالي، وكان مبابي المراهق الوحيد الذي سجل في أول 4 مباريات له كأساسي في البطولة، بينما البرازيلي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز هو إلبيديو سيلفا مع بوافيستا عام 2011.

وسيركّز تشيلسي على مواصلة سجله الخالي من الهزائم في مباريات دور المجموعات/مرحلة الدوري على ملعب ستامفورد بريدج، والذي وصل حالياً إلى 14 مباراة.

وفي المقابل، يسعى بافوس لتسجيل أول هدف له خارج أرضه في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لم يستقبل سوى هدفين في 3 مباريات، وكلاهما كان على ملعب يوفنتوس.

وسيشهد مساء الأربعاء عودة أسطورة تشيلسي، ديفيد لويز، إلى ستامفورد بريدج، بعد أن خاض 248 مباراة وفاز بـ 6 ألقاب خلال فترتين سابقتين في مسيرته الكروية، وشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً في جميع مباريات بافوس الست في دوري أبطال أوروبا، حيث تألق في الفوز 1-0 على فياريال، وسجّل هدفاً في التعادل 2-2 مع موناكو، وعلى الرغم من استقبال بافوس 9 أهداف، إلا أنه حافظ على نظافة شباكه أمام أولمبياكوس وكايرات ألماتي، إضافة إلى مباراة فياريال.