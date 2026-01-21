سبالينكا تستعيد الثقة ببطاقة الدور الثالث في أستراليا

ملبورن (رويترز)
تعافت أرينا سبالينكا، المصنَّفة الأولى عالمياً، من مجموعة افتتاحية صعبة، لتهزم الصينية باي تشو شوان 6-3 و6-1 على ملعب رود ليفر، وتتأهل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم.
وتقدّمت سبالينكا، بطلة ملبورن بارك في عامي (2023 و2024) 5 - صفر قبل أن تتعثر، حيث حافظت باي على إرسالها ثم كسرت إرسال لاعبة روسيا البيضاء.
وبدأت اللاعبة الصينية المصنفة 702 عالمياً في إحباط منافستها، إذ فازت بالشوط الثالث على التوالي، مع تزايد غضب سبالينكا قبل أن تنهي المجموعة في النهاية لصالحها.
ومع ذلك، استردت اللاعبة، البالغة من العمر 27 عاماً، ثباتها في بداية المجموعة الثانية، وأظهرت الفوارق الكبيرة في المستوى بين اللاعبتين، لتفوز بأربعة أشواط متتالية أخرى، قبل أن تؤكد في النهاية تأهلها إلى الدور التالي.
وقالت سبالينكا: «واجهت منافسة في غاية الصعوبة. لعبت بقوة في المجموعة الأولى وشعرت لوهلة: ماذا عساي أن أفعل؟ أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من إنهاء تلك المجموعة، وأعتقد أن ذلك منحني المزيد من الثقة بقدرتي على فرض شخصيتي».
وأضافت سبالينكا: «هناك دائماً مساحة للتحسن، لكنني سعيدة لأنني لم أخسر في تلك المباراة وكنت في غاية التركيز وقلت لنفسي ستعود الأمور إلى نصابها تدريجياً. وواصلت القتال والمحاولة».