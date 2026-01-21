سبالينكا تستعيد الثقة ببطاقة الدور الثالث في أستراليا

ملبورن (رويترز)

تعافت أرينا سبالينكا، المصنَّفة الأولى عالمياً، من مجموعة افتتاحية صعبة، لتهزم الصينية باي تشو شوان 6-3 و6-1 على ملعب ​رود ليفر، وتتأهل إلى الدور الثالث في بطولة ‌أستراليا المفتوحة للتنس اليوم.

وتقدّمت سبالينكا، بطلة ​ملبورن بارك في عامي (⁠2023 ‌و2024) 5 - صفر قبل أن تتعثر، حيث حافظت باي على إرسالها ثم كسرت إرسال لاعبة روسيا البيضاء.

وبدأت اللاعبة الصينية ⁠المصنفة 702 عالمياً في إحباط منافستها، إذ ⁠فازت بالشوط الثالث على التوالي، مع تزايد غضب سبالينكا قبل أن تنهي المجموعة ​في النهاية لصالحها.

ومع ذلك، استردت اللاعبة، البالغة من العمر 27 عاماً، ثباتها في بداية المجموعة الثانية، وأظهرت الفوارق الكبيرة في المستوى بين اللاعبتين، لتفوز ​بأربعة أشواط متتالية أخرى، قبل أن تؤكد في النهاية تأهلها إلى الدور التالي.

وقالت سبالينكا: «واجهت منافسة في غاية الصعوبة. لعبت بقوة في المجموعة الأولى وشعرت لوهلة: ماذا عساي ⁠أن أفعل؟ أنا ​سعيدة للغاية لأنني تمكنت من إنهاء تلك المجموعة، وأعتقد أن ​ذلك منحني المزيد من الثقة بقدرتي ‍على فرض شخصيتي».

وأضافت سبالينكا: «هناك دائماً مساحة للتحسن، لكنني سعيدة لأنني لم أخسر في تلك المباراة وكنت في غاية التركيز وقلت لنفسي ستعود الأمور إلى ‌نصابها تدريجياً. وواصلت القتال والمحاولة».