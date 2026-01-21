إنتر يجهّز عرضاً لضم مارتينيز

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ نادي إنتر ميلان خطواته الأولى للبحث عن حارس مرمى قادر على قيادة الفريق في السنوات المقبلة، تحسُّباً لمرحلة ما بعد الحارس المخضرم يان سومر، الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع النادي، وسط مؤشرات بأن التجديد يبدو صعباً في الوقت الحالي.

وبحسب تقارير إيطالية، فقد تواصل إنتر بالفعل مع ممثلي الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، نجم أستون فيلا وبطل العالم 2022، في إطار التعرف على إمكانية إتمام صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر أجرى محادثات مع وكلاء مارتينيز من أجل معرفة شروط الصفقة المحتملة، لكن العامل الحاسم سيكون مرتبطاً بمتطلبات اللاعب المالية، إذ يُعد الحارس البالغ من العمر 33 عاماً من أعلى اللاعبين دخلاً داخل صفوف أستون فيلا.

وأشارت التقارير إلى أن انتقاله إلى إنتر قد يتطلب قبول خفض في الراتب كي تصبح الصفقة قابلة للتنفيذ، مع توقُّع استمرار الاتصالات بين الطرفين خلال الأسابيع وربما الأشهر المقبلة، تمهيداً لصيف ساخن في سوق الانتقالات، علماً بأن عقد مارتينيز مع النادي اللندني يمتد حتى صيف 2029.