الرياضة

«مهرجان دبي للرياضات المائية» يعود بفعاليات الإثارة

«مهرجان دبي للرياضات المائية» يعود بفعاليات الإثارة
21 يناير 2026 11:19


دبي (الاتحاد)
ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، «مهرجان دبي للرياضات المائية» الذي يضم سلسلة متتالية من 4 فعاليات خلال الأسبوع الجاري، حافلة بالتنافس والنشاط الرياضي المتنوع، والتي تقام بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات من المواطنين والمقيمين في الدولة، والزوار القادمين خصيصاً للمشاركة في هذه المنافسات.
وانطلقت الفعاليات اليوم «الأربعاء»، وتتواصل حالياً بمنافسات الجولة الثانية من مسابقة دبي للألواح الطائرة «الكايت سيرف»، والمقامة على شاطئ جبل علي حتى يوم الأحد المقبل.
فيما تقام يومي الجمعة والسبت 23 و24 يناير الجاري، منافسات سباق دبي للدراجات المائية، والذي يشهد مشاركة نخبة من الرياضيين على شاطئ جبل علي، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 351 ألف درهم.
وسيكون الختام يوم الأحد المقبل على شاطئ جميرا، بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك.
وعبّر محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فخره بدبي التي تُعد وجهة عالمية للنشاطات البحرية في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء، وهو ما يشجّع النادي على إقامة هذه الفعاليات المتنوعة بصورة متتالية، في ضوء الإقبال الكبير على المشاركة من داخل وخارج الدولة، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته فعالية «يوم دبي البحري» خلال الأسبوع الماضي.
وقال: «قدّمت لنا هذه المنافسات والفعاليات مواهب ومستويات واعدة، ونحن نتطلع لتكرار المنافسة بينها في منافسات الألواح الطائرة ومنافسات الكاياك، إلى جانب الترقب الكبير لسباق دبي للدراجات المائية، الذي يضم نخبة من أقوى وأفضل المتسابقين، ونتطلع فيه لمتابعة منافسة قوية وجميلة على شواطئ دبي».
وأكد المري، أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً لاستقبال طلبات المشاركة في هذه المنافسات، وذلك مع استمرار التسجيل إلكترونياً لضمان سهولة وسرعة إنهاء الإجراءات، والتدقيق على كافة الشروط لضمان الشفافية بين كافة المشاركين، فيما حرصت فرق العمل المنظمة على إكمال كافة الترتيبات في موقعي المنافسات بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح.
وتأتي إقامة هذه الفعاليات في إطار عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفق الخطة الاستراتيجية 2025-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية، وتدعم الجهود المستمرة في تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية ورعاية المواهب، إلى جانب توسيع نطاق الرياضات البحرية وإشهار وإضافة المزيد من المسابقات.

