«أبوظبي لرفع الأثقال» يحتفى بإنجازات 2025

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اللاعبين والجهازين الفني والإداري والموظفين، خلال احتفالية رائعة نُظمت أمس بمقر النادي في مدينة خليفة، بحضور خلف محمد العتيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس عادل سعيد اليعقوبي، عبد الله حيي الشامسي، الدانة بني هاشم، وناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي.

وجاء التكريم تحفيزاً لأسرة النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها فرق النادي، تحت راية المنتخب الوطني بفئاته المختلفة في البطولات العربية وغرب آسيا وكأس قطر التي أقيمت مجمعةً بالدوحة في ديسمبر الماضي، وحصادهم لـ 24 ميدالية، منها 8 ذهبيات، قبل أن يعود اللاعبون واللاعبات لاختتام عام 2025 بـ 22 ميدالية ملونة في البطولة التي نظّمها النادي في تل مرعب تحت شعار «ارفع في ليوا».

وثمّن عيسى عمير المنصوري الإنجازات التي تحققت، وشكر اللاعبين وجميع العاملين بالنادي على هذا التميز، متمنياً أن يكون العام الحالي أفضل وأكثر تميزاً في الاستحقاقات المختلفة.

وفي ختام الحفل قام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بتكريم جميع منتسبي النادي في بادرة طيبة، قبل توجُّه الجميع إلى مأدبة عشاء في ختام الاحتفالية.