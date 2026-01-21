العين بطلاً للشتاء في «دوري المحترفين تحت 23 عاماً»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حسم فريق نادي العين صدارة الدور الأول من دوري المحترفين تحت 23 عاماً، وتُوِّج بطلاً للشتاء برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه الشارقة الوصيف، عقب فوزه العريض على مضيفه الوحدة 3-0 في مباراة «الكلاسيكو» التي جمعتهما على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول.

وسجّل ثلاثية «شباب الزعيم» جوناس نافو في الدقيقة 26، ومامي نيانج في الدقيقة 66، والبديل كاليدو جساسي في الدقيقة 92، ليحصد العين ثلاث نقاط ثمينة عزّزت صدارته، ويرفع رصيده إلى 29 نقطة.

واحتفظ «الزعيم» بلقب الأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، فيما حل هجومه ثانياً في الترتيب العام برصيد 29 هدفاً، خلف الشارقة المتصدر للأقوى هجوماً بـ 30 هدفاً.

وفرض موهبة العين ولاعب الوسط الشاب يوسف سليمان (17 عاماً) اسمه بقوة على نجومية الدور الأول، بعدما تصدّر قائمة هدافي دوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 9 أهداف.

وشهدت مباريات ختام الجولة 13 خسارة الشارقة أمام مضيفه كلباء 1-2، ليفقد «الملك» صدارة الدور الأول ويتراجع إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة، مقابل 20 نقطة لكلباء الذي حل ثالثاً في الترتيب.

من جهته، حسم عجمان المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق المواجهات خلف كلباء، عقب فوزه على مضيفه الظفرة العاشر برصيد 16 نقطة بنتيجة 2-1، وفي بقية المباريات، فاز الجزيرة على الوصل 2-1، والنصر على خورفكان 1-0، فيما تعادل البطائح مع بني ياس، ودبا مع شباب الأهلي بالنتيجة ذاتها 1-1.

ويتصدر العين، حامل اللقب، قائمة إنجازات دوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في الموسم الماضي 2024-2025، يليه شباب الأهلي في الوصافة برصيد 3 ألقاب، فيما تضم قائمة الأبطال أيضاً الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).

وتستأنف منافسات دوري المحترفين تحت 23 عاماً مع انطلاق الدور الثاني بمباريات الجولة 14، المقررة الأربعاء 28 يناير الجاري بلقائي دبا والوحدة، والعين وكلباء، على أن تتواصل الخميس 29 يناير بمواجهات الشارقة والظفرة، وشباب الأهلي وعجمان، وخورفكان والوصل، وتُختتم الجمعة 30 يناير بلقائي بني ياس والنصر، والجزيرة والبطائح.