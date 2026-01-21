134 ألف دولار وقطعة أرض بحرية «هدية رئاسية» لأبطال أفريقيا

داكار (أ ف ب)

هنّأ الرئيس السنغالي «أسود التيرانجا» على فوزهم «التاريخي» في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على حساب المغرب المضيف، بعدما احتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع داكار للاحتفال بموكب استقبال الأبطال.

ولوّح اللاعبون والمدربون بالكأس من على حافلة مكشوفة لأكثر من سبع ساعات، فيما شقّوا طريقهم ببطء عبر العاصمة وسط جموع غفيرة، قبل أن يصلوا إلى القصر الرئاسي عند الغسق.

وفي مراسم أُقيمت في ساحة القصر، قال الرئيس باسيرو ديوماي فاي للاعبين إنهم أثبتوا «روح قتال استثنائية، وصلابة غير عادية، وإرادة من حديد، وهذا ما يجعل انتصاركم تاريخياً».

وغصّ وسط المدينة بضجيج يكاد يصمّ الآذان، محركات ودراجات، أبواق سيارات، فوفوزيلا وصراخ، لدى وصول اللاعبين إلى حفل الاستقبال.

وخلال النهار كله، احتشدت حشود كبيرة، ولا سيما من الشباب، في الشوارع بطاقة هائلة، وهم يهتفون ويصفّرون ويرفعون الأعلام ويرقصون وينفخون الفوفوزيلا.

بعضهم سار أو حتى ركض إلى جانب الحافلة، فيما اصطفّ آخرون على الأرصفة، يشاهدون من المباني والجسور، أو حتى فوق السيارات واللوحات الإعلانية.

وفازت السنغال بكأس الأمم بعد تغلّبها على المغرب المضيف 1-0 بعد التمديد في نهائي فوضوي في الرباط الأحد، شهد مغادرة الأبطال المستقبليين أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة احتجاجاً على منح المغرب ركلة جزاء أهدرها لاحقاً.

وعاد المنتخب إلى السنغال على متن رحلة خاصة قبيل منتصف ليل الاثنين، حيث استُقبل من الرئيس فاي، ورئيس الوزراء عثمان سونكو، وأعضاء آخرين من الحكومة.

وبعد فوز السنغال، غصّت الشوارع بالمشجعين، وضجت الأجواء بأصوات الأبواق والألعاب النارية وضجيج الفوفوزيلا المدوي.

ويمثّل الانتصار اللقب الثاني للسنغال، بعد فوزها عام 2022 على مصر في الكاميرون. كما كان النهائي الثالث للمنتخب في النسخ الأربع الأخيرة.

وإضافة إلى ذلك، منح الرئيس كل لاعب 75 مليون فرنك أفريقي (134 ألف دولار)، فضلاً عن قطعة أرض على طول «الواجهة البحرية الصغيرة» الشهيرة في السنغال.