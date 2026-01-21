الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا: الآن اقتربنا من المكان الذي نريد الوصول إليه

أرتيتا: الآن اقتربنا من المكان الذي نريد الوصول إليه
21 يناير 2026 12:15

ميلانو (د ب أ)
أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، برغبة وطموح لاعبيه في تحقيق الانتصارات، وذلك بعد أن حجز الفريق مقعداً له في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 3/ 1 على إنتر ميلان في سان سييرو.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أرسنال تأكد حالياً من أنه سينهي مرحلة الدوري المكوّنة من 36 فريقاً إما في المركز الأول أو الثاني مما يعني أنه سيحصل على أفضلية خوض مباراة الإياب على أرضه في الأدوار الإقصائية.
ويكفي الفريق الحصول على نقطة أمام فريق كايرات، من كازاخستان، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات الأسبوع المقبل، لضمان احتلال المركز الأول في مرحلة الدوري، حيث يسعى أرسنال للتتويج بلقب دوري الأبطال.
وتمكّن أرسنال من الفوز على بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد، وتغلب الآن على وصيف الموسم الماضي.
وقال أرتيتا: «نشعر بفخر كبير، ليس فقط بسبب مباراة الليلة، بل لما حققناه في البطولة حتى الآن، ومع تبقي مباراة واحدة لنكون بالفعل في المكان الذي نريد الوصول إليه».
وأضاف: «إنه إنجاز ضخم للفريق لأننا نعلم مدى صعوبة الأمر. كان لدينا بالفعل الحافز والرغبة في القدوم إلى مكان مثل هذا أمام فريق كبير وإثبات من نحن وما يمكننا فعله».
وأكمل: «لدينا الطموح والقناعة بأننا قادرون على المنافسة ضد أي فريق. أحب الطريقة التي تعامل بها اللاعبون مع هذا الجو أمام المنافس الذي واجهناه. الفريق أصبح ناضجاً جداً، وطموحاً، ومتوازناً عاطفياً. علينا الاستمرار في هذا المسار».
وقدم جابرييل جيسوس، الذي غاب لمدة 11 شهراً بعد جراحة في الركبة، أداء مميزاً يضعه في موقع المنافسة على مركز المهاجم الأساسي لدى أرتيتا، بدلاً من فيكتور جيوكيريس. وقال جيسوس: «شاهدت الكثير من مباريات الدوري الإيطالي عندما كنت طفلاً، لذا أن أكون في هذا الملعب وأسجل هدفاً، فذاً يملأ عيني بالدموع لأنني دائماً حلمت بأن أكون هنا».
وأضاف: «الجميع يرغب في التواجد بالتشكيل الأساسي، لكنني شخص محترم جداً. لم أعد طفلاً، فأنا أبلغ 28 عاماً، لذا أفهم كرة القدم، وسعيد جداً لأن فيكتور شارك وسجل هدفاً».

