الرياضة

كأس «الدلة» بضيافة مدارس دبي قبل انطلاق «هيرو ديزرت كلاسيك»

كأس «الدلة» بضيافة مدارس دبي قبل انطلاق «هيرو ديزرت كلاسيك»
21 يناير 2026 13:00

دبي (الاتحاد)
استقبل عدد من مدارس دبي، كأس «الدلة» التاريخي الخاصة ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في نادي الإمارات للجولف، وذلك في إطار جولة للكأس تقام لمدة أسبوع بالتعاون مع منظمة R&A واتحاد الإمارات للجولف، بهدف تعزيز التزام البطولة الراسخ بإلهام الجيل الصاعد، ودعم رياضة الجولف على مستوى قاعدة الناشئين.
واستضافت مدرسة الكلية الإنجليزية اليوم الافتتاحي للجولة أمس الأول، ورحّبت باللاعب المحترف نيكولاي هوجارد، أحد النجوم الصاعدين في جولة دي بي ورلد، في لقاء خاص مع الطلاب تضمن جلسة أسئلة وأجوبة.
وإلى جانب عرض الكأس، قدم اتحاد الإمارات للجولف جلسة تعريفية باللعبة لكل مدرسة، لتعريف الطلاب على هذه الرياضة بأسلوب ممتع وشامل ومتاح للجميع، وتضمن لهم فرصة تجربة الجولف بأنفسهم.
شاركت ثلاث مدارس بالفعل في جولة الكأس 2026. واستمرت الجولة بعد مدرسة الكلية الإنجليزية، إلى أكاديمية دبي هايتس أمس، تلتها زيارة إلى مدرسة هورايزون الإنجليزية اليوم. وستكون المحطة الأخيرة غداً، الخميس، في أكاديمية بلوم وورلد.
وتُقام جولة الكأس لهذا العام بالشراكة مع منظمة R&A واتحاد الإمارات للجولف من خلال برنامج «أطلق العنان لقوتك في المدارس» التابع لمؤسسة R&A. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلاب على التعرف أكثر على رياضة الجولف، وزيادة الوعي بفوائدها الصحية البدنية والنفسية، وتقديم اللعبة بطريقة شيقة ومحببة.
وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «بصفتها أقدم بطولة جولف متواصلة في الشرق الأوسط، تفخر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بالتعاون مع R&A واتحاد الإمارات للجولف لمواصلة إلهام الجيل الصاعد من لاعبي الجولف. وتعكس جولة الكأس وجلسات تعريف الطلاب هذا العام التزامنا برعاية المواهب المستقبلية وضمان أن يُنظر إلى رياضة الجولف على أنها رياضة شاملة وممتعة وصحية للشباب».

