يوفنتوس يغازل فناربخشة لضم النصيري

معتز الشامي (أبوظبي)

تتزايد المؤشرات على اقتراب يوفنتوس من حسم ملف المهاجم المغربي يوسف النصيري، بعدما كشفت تقارير إيطالية عن اتصالات مباشرة بين «السيدة العجوز» ونادي فناربخشة التركي، في خطوة تعكس رغبة نادي مدينة تورينو في تعزيز الخط الأمامي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب تقرير «لاجازيتا ديلو سبورت»، فإن يوفنتوس بات يميل إلى خيار النصيري أكثر من مهاجم كريستال بالاس الفرنسي جان-فيليب ماتيتا، مع تقدم المفاوضات بصورة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة.

النصيري، الذي انضم إلى فناربخشة قادماً من إشبيلية في 2024، يملك سجلاً تهديفياً لافتاً بلغ 27 هدفاً في الدوري من 49 مباراة، وكان عنصراً أساسياً الموسم الماضي بتسجيله 20 هدفاً في أول مواسمه بالدوري التركي. غير أن تقلص فرصه هذا الموسم بعد وصول المهاجم جون دوران دفع النادي التركي لإبداء مرونة أكبر بشأن رحيله في يناير.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة قد تأتي بصيغة إعارة مع خيار شراء أو حتى إلزام بالشراء، مع احتمال تحمل يوفنتوس راتب اللاعب بالكامل حتى نهاية الموسم، علماً بأن النصيري يتقاضى نحو 8 ملايين يورو سنوياً، بما يعادل قرابة 4 ملايين حتى نهاية موسم 2025-2026، وفي ظل اهتمام أندية أخرى مثل إيفرتون بعرض محتمل يقترب من 20 مليون يورو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في سباق التوقيع.