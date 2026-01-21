الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيكر ينتقد إطلالة أوساكا المثيرة والمتناقضة

بيكر ينتقد إطلالة أوساكا المثيرة والمتناقضة
21 يناير 2026 13:27

ملبورن(د ب أ)
انتقد بوريس بيكر تصرفات اليابانية نعومي أوساكا ووصفها بـ"المتناقضة" بسبب دخولها المثير للانتباه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن النجمة اليابانية خرجت لمباراة الدور الأول على رود لايفر أرينا مساء الثلاثاء مرتدية زيا أخضر وأبيض مستوحى من قنديل البحر، مع قبعة بيضاء وحجاب ومظلة.
ورغم أن نجوم التنس كثيراً ما يلفتون الأنظار بإطلالاتهم الجذابة، إلا أن زي أوساكا ارتقى بالأمر إلى مستوى جديد تماماً.
وكان بوريس بيكر، المصنف الأول على العالم سابقاً والمحلل في قناة "تي إن تي سبورتس" ، عبر عن مشاعر مختلطة تجاه الإطلالة، قائلاً :"هذه، بالطبع، صور موجهة للإعلام". وأضاف :"الطريقة التي دخلت بها الملعب أصبحت بالفعل أيقونية. لم يجرؤ أي لاعب آخر على ارتداء مثل هذا الزي". وأكمل :"لكن هناك تناقضاً أيضاً، من جهة، هي لا تريد أن تكون تحت هذا الضغط الكبير، ولا تريد أن تكون في دائرة الإعلام والجمهور كثيراً - ثم تأتي إلى الملعب الرئيسي بهذا الزي". وأكد :"بالطبع، هذا يعيدها إلى دائرة الضوء الإعلامي. وأشير إلى أنها احتاجت أيضاً إلى استراحة ذهنية قبل عدة سنوات. بالنسبة لي، من المهم عموماً أن يكون التركيز هنا على الرياضة نفسها".

أخبار ذات صلة
«شجرة التين البرازيلي» تنقذ ديوكوفيتش في أستراليا للتنس
حاملة لقب أستراليا للتنس تنجو من «مصيدة كروجر»
ناومي أوساكا
بوريس بيكر
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©