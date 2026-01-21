بيكر ينتقد إطلالة أوساكا المثيرة والمتناقضة

ملبورن(د ب أ)

انتقد بوريس بيكر تصرفات اليابانية نعومي أوساكا ووصفها بـ"المتناقضة" بسبب دخولها المثير للانتباه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن النجمة اليابانية خرجت لمباراة الدور الأول على رود لايفر أرينا مساء الثلاثاء مرتدية زيا أخضر وأبيض مستوحى من قنديل البحر، مع قبعة بيضاء وحجاب ومظلة.

ورغم أن نجوم التنس كثيراً ما يلفتون الأنظار بإطلالاتهم الجذابة، إلا أن زي أوساكا ارتقى بالأمر إلى مستوى جديد تماماً.

وكان بوريس بيكر، المصنف الأول على العالم سابقاً والمحلل في قناة "تي إن تي سبورتس" ، عبر عن مشاعر مختلطة تجاه الإطلالة، قائلاً :"هذه، بالطبع، صور موجهة للإعلام". وأضاف :"الطريقة التي دخلت بها الملعب أصبحت بالفعل أيقونية. لم يجرؤ أي لاعب آخر على ارتداء مثل هذا الزي". وأكمل :"لكن هناك تناقضاً أيضاً، من جهة، هي لا تريد أن تكون تحت هذا الضغط الكبير، ولا تريد أن تكون في دائرة الإعلام والجمهور كثيراً - ثم تأتي إلى الملعب الرئيسي بهذا الزي". وأكد :"بالطبع، هذا يعيدها إلى دائرة الضوء الإعلامي. وأشير إلى أنها احتاجت أيضاً إلى استراحة ذهنية قبل عدة سنوات. بالنسبة لي، من المهم عموماً أن يكون التركيز هنا على الرياضة نفسها".